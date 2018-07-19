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Избивавшим детей ради лайков родителям запретили на этом зарабатывать
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Избивавшим детей ради лайков родителям запретили на этом зарабатывать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
YouTube заблокировал популярные аккаунты FamilyOFive и FamilyOFive Gaming, принадлежавшие американцам Майку и Хизер Мартин, которые издевались над своими детьми на камеру. Об этом сообщает wusa9.
В 2017 году оба родителя были осуждены на пять лет условно за различные издевательства над детьми, которые регулярно появлялись в роликах на их YouTube-канале DaddyOFive. Кроме того, Мартины потеряли опеку над двумя из пяти детей. Однако модераторы видеохостинга обнаружили, что каналы семьи активны до сих пор: последнее видео было опубликовано 17 июля.
После судебных разбирательств семья с тремя оставшимися детьми перебралась из штата Мэриленда в Западную Вирджинию. Родители создали два новых аккаунта FamilyOFive и FamilyOFive Gaming, а затем продолжили снимать ролики с пранками над дочерьми и сыновьями.
Администрация YouTube закрыла скандальные каналы, которые в общей сложности насчитывали более 400 тысяч подписчиков. Ролики с участием детей до сих пор доступны в поиске, однако просмотреть их содержание невозможно.
Тем не менее Мартины не собираются бросать заниматься видеоблогингом в ближайшее время. «В последние 18 месяцев наша семья очень много работала, чтобы восстановиться… YouTube — это то, что нравится нашей семье, и мы будем продолжать это делать в строгих рамках, которые мы установили для себя», — прокомментировали ситуацию родители.
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