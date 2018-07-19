Перекармливание детей: бич современности?

СодержаниеХороший ребенок — толстый ребенок?Питание детей, нормальное и избыточноеОт расстройства пищевого поведения до ожиренияСоветы родителям

20 июля у сладкоежек есть отличный повод полакомиться — в этот день отмечают День торта. Не самый известный праздник, но можно поспорить, что его известность еще впереди. Ни одна кондитерская, ни одно кафе не откажется от такого замечательного повода привлечь клиентов и посетителей. В том числе — детей, ведь именно они считаются самыми большими любителями сладкого. Но стоит ли поощрять сладкоежку в его склонности? Почему вообще взрослые нередко больше всего заботятся о том, чтобы ребенок «хорошо кушал», чем о том, чтобы он хорошо бегал, прыгал и вообще двигался? Ответы на эти вопросы поможет найти MedAboutMe.

Хороший ребенок — толстый ребенок?

Ребенок, лишенный пухлости, «перевязочек» и «налитых» щек воспринимается многими взрослыми несчастным недокормышем, которого необходимо немедленно накормить. Даже если он сопротивляется. Послушайте разговор молодых мам об их любимых малышах. Как минимум половина беседы будет посвящена тому, как ребенок кушает и сколько. Как заставить его съесть больше.

Обратите внимание на деток в колясках на прогулке: у двух малышей из трех в руке будет печенье, яблоко или банан, а в сумке у мамы — солидный запас «перекусов». Даже если ребенок поел перед прогулкой, и вся она рассчитана не более чем на полтора часа. Кажется, многие мамы искренне верят, что за это время их кроха успеет проголодаться до голодного обморока, и чтобы этого не произошло, ребенок должен все время что-то жевать. Для спокойного жевания лучше, чтобы малыш был надежно зафиксирован в коляске. Поэтому прогулка часто сводится к подкармливанию на свежем воздухе — вместо движения и игр.

Далеко не все матери ориентируются в питании на потребности и желания своего чада, идя на поводу у собственного иррационального желания накормить малыша как можно больше. Ребенка заставляют съедать всю порцию, даже если она приближается по объему к взрослой. В ход идет все: уговоры, шантаж, давление, даже наказание за отказ от непременного доедания.

Откуда появилось это стремление к избыточному питанию детей, и чем чревато перекармливание?

Питание детей, нормальное и избыточное

«Ребенок плохо кушает». Современная мама из стран постсоветского пространства вкладывает в эту фразу совсем не то значение, что мать из Сомали или Гаити. В нашем понимании «плохо кушать» чаще всего означает «капризничать, отказываться от предлагаемой еды». А в бедных странах эта фраза несет в себе тот же смысл, что и век тому назад: что ребенок питается неполноценно, ему не хватает еды.

На заре советской власти, после разрухи и голодных лет, главной заботой детских учреждений и родителей было обеспечение детей Страны Советов хорошим питанием. Поэтому в детских садах и пионерских лагерях ребятишек регулярно взвешивали и измеряли, чтобы убедиться — дети нормально «поправляются», то есть, набирают вес.

Вероятно, забота о «нормальном привесе» осталась как отголосок тех времен. Хотя нехватки еды после смутных 90-х вроде и не ощущается, а одной из основных проблем становится обратная: переедание и несбалансированность рациона, ведущие к развитию паратрофии.

Перекармливание может быть связано с избытком углеводов или белков. Даже при грудном вскармливании возможно переедание ребенка, если он активно и долго сосет материнскую грудь, а мама дает ее по первому требованию. Хотя перекармливание при грудном кормлении встречается значительно реже, чем при искусственном.

Кормление смесями «развязывает» руки мамам, обеспокоенных тем, чтобы ребенок «хорошо кушал». Они могут давать малышу больше смеси, готовить ее более концентрированной, или делать в соске большую дырочку, максимально облегчающую сосание. Анализ статистических данных более чем 13 тысяч детей, проведенный в Германии, показал: дети на искусственном вскармливании к концу 1 года жизни весят в среднем на 500 г больше тех, кто питался материнским молоком. А ученые Великобритании выяснили, что более 70% детей употребляют на 100 калорий больше необходимого количества.

Исследования выявили также, что перекармливание в раннем возрасте изменяет метаболизм малыша, на всю жизнь обеспечивая его проблемами и увеличивая вероятность развития ожирения впоследствии.

Мамы часто начинают вводить прикорм слишком рано, опасаясь, что грудного молока или смеси «ребеночку не хватает». Нередко превышаются рекомендуемые объемы прикорма — по той же причине. «Ну несерьезно же давать малышу одну ложку каши, творожка или картофельного пюре, надо больше!» И одна ложка превращается в три, а то и в пять. Хотя ребенок всем своим видом показывает, что ему уже давно хватит. Или покорно проглатывает еду, привыкая есть намного больше, чем необходимо и достаточно.

Нередко взрослые думают, что если в книжке или интернете написано, что малыш должен есть 5 раз в день по 100 мл, то он просто обязан съедать не меньше, «чем положено». Особенности организма ребенка, степень его физического развития, уровень активности учитывают далеко не все матери. Малышу просто отказывают в праве самому решать, сыт он или голоден, нужно ему поесть еще или уже достаточно.

Последствия у этого могут быть плохие.

От расстройства пищевого поведения до ожирения

Избыточное питание вовсе не безопасно для здоровья детей. Перекормленные малыши больше подвержены простудным заболеваниям, у них снижен иммунитет, чаще проявляются аллергические реакции. Они более капризны и беспокойны, испытывают проблемы с засыпанием, подвержены перепадам настроения и могут отставать в физическом развитии.

Настойчивость родителей в попытках накормить чадо сверх необходимого может приводить к формированию неправильного пищевого поведения. Ребенок или начинает ненавидеть весь процесс еды, отказывается даже от любимых блюд, или привыкает есть больше, чем необходимо. Малыши с повышенной возбудимостью больше склонны к первому варианту, а более спокойные и покорные флегматики — ко второму. Оба варианта крайне нежелательны.

Советы родителям

Что же делать, чтобы избежать перекармливания и связанных с ним проблем?

Примите за аксиому: хорошее питание — не избыточное, а сбалансированное и не превышающее меры. Мера определяется потребностями конкретного ребенка, а не прописями в книжках или интернете. Ориентироваться следует на чувство голода у малыша, а не на расписание кормлений, рассчитанное на некоего среднестатистического ребенка. Никогда не следует заставлять детей есть, если они не хотят. Не стоит приучать детей к неограниченному употреблению сладостей. Конфеты и пирожные лучше заменить сухофруктами, орехами, натуральным мармеладом или зефиром в умеренных количествах. Помните, что «здоровый аппетит» — это вовсе не постоянный голод и стремление все время что-то жевать, а способность употреблять столько пищи, сколько необходимо и достаточно, умение вовремя остановиться и не переедать. Комментарий экспертаСьюзи Барелл, педиатр-диетолог, Австралия

Дети, как и взрослые, склонны к перееданию, они очень быстро к этому привыкают. Лишний глоток здесь, лишний кусочек там — и вот уже вполне сформировалась привычка есть больше, чем действительно нужно. А родители все продолжают по привычке кормить ребенка все больше и больше.

Не устанавливайте объем пищи по возрасту и общим рекомендациям педиатров. Каждый малыш обладает индивидуальными потребностями в пище, в зависимости от стадии роста, активности и множества других факторов. Не забывайте, что у детей до 5 лет хорошо работают внутренние регуляторы, определяющие необходимое количество калорий. Сломать эти внутренние регуляторы легко, восстановить очень трудно, а иногда и невозможно. Не пытайтесь заменять пищей другие потребности ребенка — в игре, движении, общении, развлечении. Иногда малыш просто хочет пить, а ему предлагают еду, и это неправильно. Не заставляйте ребенка есть, когда он болен. Обращайте внимание на то, что происходит после приема пищи. Нередко слишком частое срыгивание или рвота после еды говорят о переедании. Пройдите тестТревожность ребенка Ребенок проявляет беспокойство и жалуется на страшные сны? Не может сосредоточиться на занятии, волнуется и часто жалуется на больной живот? Наш тест поможет определить уровень тревожности у ребенка и подскажет дальнейшую тактику поведения.

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