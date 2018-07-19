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Жительницам Перми выплатят 3 миллиона рублей за перепутанных 40 лет назад детей
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Жительницам Перми выплатят 3 миллиона рублей за перепутанных 40 лет назад детей 

Авторадио 1 час назад
Деньги истцам выделят из федеральной казны. Судебный процесс завершился сегодня. О роковой ошибке медперсонала стало совершенно точно известно пару лет назад: экспертиза ДНК подтвердила подозрения матерей и их уже взрослых дочерей.
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Женский форум
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