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Издательство «АСТ» выпустило новую серию книг для детей «Синий трактор»
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Издательство «АСТ» выпустило новую серию книг для детей «Синий трактор» 

Ревизор.ru 30 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Читателей ждут 1000 развивающих заданий, предложенных в игровой форме. Задания будут выполняться с удовольствием, а отличное настроение, несомненно, станет постоянным спутником занятий. Издания предназначены для детей младшего дошкольного возраста. В серии «Синий трактор. 250 наклеек » юных читателей ждут яркие картинки и весёлые герои. Книга о приключениях Синего трактора, героя популярных мультфильмов в сети Интернет, собравших миллионы просмотров и десятки тысяч подписчиков, готова наполнить жизнь вашего малыша яркими красками. С этой книгой все самые забавные персонажи из мультфильмов про Синий трактор станут вашими друзьями. Фото: издательство «АСТ» Серия «Синий трактор: игры с наклейками» поможет детям развиваться во время игры. Книга о приключениях Синего трактора, главного героя популярных мультфильмов в сети Интернет, собравших миллионы просмотров и десятки тысяч подписчиков, включает забавные игры с участием птичек и зверят, которые обитают в лесу. В серии «Синий трактор. Пограйка-развивайка» маленьким читателям предложены разные интересные задания с наклейками. Синий трактор представляет новый проект! Множество заданий, загадок и лабиринтов. В компании с симпатичным доброжелательным Синим трактором развивающая информация, поданная в лёгкой игровой форме, окажется усвоенной незаметно, без усилий, а отличное настроение как детей, так и родителей будет постоянным спутником занятий.
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