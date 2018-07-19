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Мама может! Идеально стройная Хилария Болдуин приседает в бикини с четвертым ребенком на руках
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Мама может! Идеально стройная Хилария Болдуин приседает в бикини с четвертым ребенком на руках 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
34-летняя Хилария Болдуин в очередной раз доказала, что она — ведьма. А иначе как объяснить ее идеальную фигуру через два месяца после четвертых родов?
За пять лет Хилария Болдуин родила своему мужу, актеру Алеку Болдуину, четверых детей. После этого от нее можно ожидать чего угодно, только не идеальной фигуры, однако инструктор по йоге опровергает все стереотипы. На новом видео в Instagram она приседает с двухмесячным Ромео на руках, пока вокруг бегают старшие дети.
— подписала видео Хилария, которая регулярно делится на своей странице видеозаписями простых домашних тренировок.
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Фото:Instagram
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