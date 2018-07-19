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Британских дошкольников обяжут знать о геях и порно
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Британских дошкольников обяжут знать о геях и порно 

News.ru 46 минут назад
Фото: News.ru
По новой программе образования половое воспитание британских детей начнётся с четырёх лет. Прошлые стандарты устарели и не позволяют детям противостоять угрозам современного мира, уверены в профильном департаменте. Уроки по сексуальному воспитанию и отношениям полов станут обязательными с сентября 2020 года.
Дети должны получить образование, необходимое «для полноценной и здоровой жизни», сообщает The Telegraph со ссылкой на министерство образования. Новая программа охватит науку здравоохранения в целом. Помимо сексуального образования дети узнают о важности здорового питания, физических упражнений, преимуществах здорового образа жизни. Цель нововведения — уберечь детей от психических проблем и научить защищать себя. «Хорошее физическое и психическое здоровье ­— основа для подготовки молодёжи к жизни во взрослом мире», — уверена министр образования Дамиан Хиндс.
Взаимоотношения полов уже стали обязательным предметом во всех начальных классах с прошлого года. Однако сексуальная тематика была обязательной только для средних и старших классов, отмечает служба «Би-би-си». Теперь эта норма признана устаревшей, поскольку не может гарантировать ребёнку безопасность в интернете и противостоять таким проблемам, как распространение порно, кибербуллинг (травля с применением интернет-технологий, включая компромат, шантаж, угрозы) и секстинг (пересылка личных фото интимного содержания).
ТАСС/Артем Геодакян
Книга, посвящённая половому воспитанию
В рамках обучения дети узнают не только об опасностях, которые подстерегают их в соцсетях, но и о том, как предложить дружбу, что делать в случае отказа, а также — кто такие представители ЛГБТ, добавляет The Guardian. В уроки включены темы сексуальных домогательств, домашнего насилия и т.д. Дети должны усвоить набор правил и принципов, чтобы отслеживать в интернете риски и «вредоносный контент», подчёркивает департамент образования. Также они должны понимать, почему для определённых компьютерных игр, а также соцсетей и сайтов есть возрастные ограничения.
Все материалы по преподаванию учителя получат уже в сентябре 2019 года. Но обязательной программа станет только к 2020 году — это даст возможность школам подготовиться. Глава благотворительного детского фонда NSPCC Альмудена Лара огорчена тем, что инициатива станет обязательной только в 2020 году: «К этому времени примерно 1,4 миллиона детей пойдут в школу, не побывав на уроках здоровых отношений». Уже сейчас правительство рекомендует родителям начинать как можно раньше говорить с детьми о порнографии, секстинге, причём сделать это обсуждение частью обычных разговоров в семье. То есть беседовать на эту тему можно прямо за обеденным столом, чтобы дети знали, что здесь нет ничего неприличного. Тогда с большей вероятностью они придут позже именно к родителям, когда у них будут настоящие проблемы, считают специалисты департамента образования. Ведомство напоминает, что фильтры на телефонах и ноутбуках не всегда могут защитить детей и особо подчёркивает: «Не стоит брать пример с того, как воспитывали вас или как вы воспитывали старшего ребёнка. Нынешние дети растут в другом мире, отличным от того, каким он был десять или даже пять лет назад».
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