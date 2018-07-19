«Помада и платье на мальчике?»: Виктория Толстоганова поощряет странные забавы сына

Российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова показала поклонникам игры своих детей — сын артистки в шутку нарядился в женское платье и накрасил губы помадой, чем крайне позабавил свою звездную мать. Однако такое представление не на шутку обеспокоило почитателей, которые отметили, что не стоит поощрять подобные затеи.

Известная актриса Виктория Толстоганова — мать троих детей, двое из которых — сыновья, и сейчас звезда со своей семьей отдыхает на курортах Греции. Оттуда артистка делится с поклонниками пляжными снимками, а недавно показала детские шалости, которые вызвали переполох в рядах ее поклонников. А удивляться и в самом деле было чему, ведь на обнародованных кадрах ее младший сын Иван, рожденный в 2011 году, предстал в образе девочки. Платье с глубоким декольте и губную помаду для своих странных игр ребенок явно попросил у звездной мамы, которая лишь умилилась интересной затее и с большим удовольствием принялась фотографировать получившийся результат.

Однако такое одобрение со стороны Виктории озадачило поклонников, которые убеждены, что не стоит поощрять даже шутливое желанию ребенка сменить пол. Более того, есть немало примеров среди зарубежных знаменитостей, когда подобное попустительство со стороны родителей повлекло за собой серьезные последствия — чего только стоит 7-летний сын Шарлиз Терон , который теперь даже в школу ходит в розовых девичьих юбках. «Какая безответственная мать!» «Помада и платье на мальчике? И вы это одобряете?» «Странно это. Мальчик уже не маленький, должен все понимать» «Я бы своему ни за что не разрешила. Где это видано?»

При этом сама Виктория вызывает восхищение своим гардеробом, в котором даже оригинальные дизайнерские изделия успешно подчеркивают все достоинства отечественной красавицы.