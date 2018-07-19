Тутта Ларсен показала, как ее младший сын учится плавать

Мальчик старательно пытается держаться на воде.

Звездная мама в восторге от успехов своего младшего сына. Она с радостью наблюдает, как Ваня учится плавать. У трехлетнего ребенка уже многое получается. Опустив голову в воду, как профессиональный спортсмен, Ваня переплывает бассейн.

19 Июл 2018 в 11:36 PDT Поплыл!

— коротко подписала видео Тутта Ларсен.

«Круто 🔥 дети стараются по максимуму всегда 😀», «О, моя тоже ногами так гребет, как велик крутит))) молодца!», «В том году сиську сосал на пляже, а в этом году ныряет🤗🤗🤗», «Не только поплыл, но и прыгнул! какой смелый!👍🏻», «Круто! Молодец какой», — порадовались за Ваню подписчики звездной мамы.

Младший сын телеведущей уже успел стать любимчиком в соцсетях. Так, недавно Тутта Ларсен рассмешила подписчиков перлами своего трехлетнего сына.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

11 Июл 2018 в 12:11 PDT Инопланетянин — это такой петух, который летает в своей косметике!, Если я буду спать днем, я очень устану!, Мама, не закрывай дверь в туалет, мне тут какать очень скучно!, Папа, мама, это Света, моя подьюга! Она будет здесь со мной жить!, Если человеку хочется поплакать, надо ему разрешить!

— рассказала звездная мама.

Напомним, что 44-летняя Тутта Ларсен трижды мама. В 2005 году в незарегистрированном браке с журналистом и писателем Захаром Артемьевым родился ее сын Лука. С 2009 года знаменитость замужем за музыкантом Валерием Колосковым. В 2010 году у пары родилась дочь Марфа, в 2015-м на свет появился долгожданный сын Иван.

Болеем очень 😂 #ларсики#мундиальнадому

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

19 Июн 2018 в 12:57 PDT Фото: Instagram @larsentut