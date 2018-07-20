Как подмывать новорожденного мальчика

Гигиенические процедуры — важная составляющая ухода за новорожденным. Как правильно ухаживать за новорожденным мальчиком? Есть ли какие-то важные особенности гигиены, о которых необходимо знать молодым родителям?

Особенности гигиены новорожденного

Самое главное правило, которое поможет избежать всевозможных проблем и неприятностей — избегайте крайностей. Конечно, ребенок еще мал, он нуждается во внимание и заботе взрослых. Но, несмотря на кажущуюся беспомощность, малыш в состоянии дать понять, и сделать это достаточно громко и настойчиво, что его что-то беспокоит. Кроме того, ребенок вне зависимости от его пола не обладает какими-то физиологическими особенностями, которые нуждались бы в избыточном внимании и уходе.

Еще одной особенностью гигиенического ухода за новорожденным является его регулярность. Например, подмывать новорожденного, в том числе и мальчика, необходимо каждый раз после смены памперса или акта дефекации, а купание должно быть ежедневным, особенно в жаркое время года.

При проведении гигиенических процедур необходимо руководствоваться осторожностью и деликатностью. Неосторожные действия в период младенчества могут пагубно отразиться на репродуктивном здоровье ребенка в будущем.

Особенности мочеполовой системы мальчика

Природа заранее предусмотрела максимальную защиту самых важных и часто подвергающихся внешним воздействиям (в том числе и условно-патогенным) мест на теле мальчика. Чтобы сохранить его здоровье, старайтесь меньше вмешиваться в предусмотренные природой защитные барьеры. Знание строения мочеполовой системы новорожденного мальчика и ее особенностей может помочь родителям в организации правильной половой гигиены ребенка.

Половые органы новорожденного мальчика надежно защищены от инфицирования и возможного механического повреждения. Состояние крайней плоти, когда она надежно и полностью покрывает головку полового члена, называют физиологическим фимозом. Физиологический фимоз сохраняется до 3-5 летнего возраста

Специальные железы вырабатывают особую смазку — смегму, основная задача которой — защита от проникновения в мочеполовой канал малыша патогенных микроорганизмов. Попытки оттянуть крайнюю плоть и механически удалить смегму (во время гигиенических процедур) приводят к нарушению защитного барьера и увеличивают вероятность инфицирования малыша.

При попытке механического воздействия на крайнюю плоть в момент подмывания или проведения любых других гигиенических процедур велика вероятность нанесения микротравм и развития парафимоза. Парафимоз — соскальзывания крайней плоти с дальнейшим сдавливанием основания головки полового члена, что приводит к серьезным последствиям и в подавляющем большинстве случаев требует вмешательства медиков.

Согласно медицинским данным, мочеполовая система новорожденного мальчика еще будет расти и претерпевать изменения, окончательно сформировавшись только к 15-17 летнему возрасту.

Гигиена новорожденного мальчика

Менять подгузник необходимо не только каждые 2-3 часа, но и после каждого стула. В жаркое время года менять подгузник необходимо гораздо чаще. Более того, обязательно делайте перерывы для принятия воздушных ванн, кожа малыша должна «подышать».

Если вам доступна чистая проточная вода комнатной температуры (например, вода из крана), откажитесь от использования влажных салфеток, даже если на них указано «детские». В состав любых влажных гигиенических средств входят парфюмерные отдушки, наполнители и масла. Использование этих средств может негативно сказаться на здоровье кожи ребенка, принимая во внимание, насколько нежной и восприимчивой она является.

Полотенце, которое вы используете для малыша, должно быть мягким и обязательно индивидуальным. Стирать детское полотенце необходимо отдельно от «взрослых» вещей. Для стирки применяйте специальные детские средства, в которых минимизировано количество отдушек.

Мыло, даже если оно детское, достаточно сильно сушит кожу (так же, как детские жидкие гели). Поэтому применять его лучше не чаще 1-2 раз в неделю в момент купания ребенка.

Не пренебрегайте специализированными увлажняющими и питательными средствами для обработки кожи малыша под подгузником.

Внимательно следите за тем, чтобы мыло (или любые мыльные растворы) были тщательно смыты с кожи грудничка. В противном случае на таком месте могут появиться раздражения или опрелости.

Вода для проведения гигиенических процедур должна быть в пределах 36-38 градусов.

Как подмыть новорожденного мальчика

Подмывать ребенка необходимо всегда только под проточной водой. Откройте и настройте воду заранее, до того как вы взяли ребенка на руки.

Не забывайте о чистоте собственных рук. При этом не используйте для ребенка то же мыло, что и для взрослых членов семьи. Мыло для малыша должно быть отдельным.

Возьмите ребенка и положите его себе на руки спинкой вверх. Правильно выбранное положение ребенка во время подмывания, вопрос, в том числе, и безопасности.

Мыть малыша необходимо под краном (под проточной водой), при этом вода должна литься на спинку ребенка.

Тщательно промойте водой все складки малыша, особое внимание уделите паховой области.

Половые органы обмойте мыльной рукой осторожными движениями, убедившись, что продукты дефекации полностью удалены с кожи малыша. Сначала моются ягодицы и промежность, а потом половые органы новорожденного.

Хорошо просушите гениталии мягким полотенцем. Если вы заметили скопление смегмы (количество таких выделений индивидуально и зависит от гормональных особенностей ребенка), не оттягивая крайнюю плоть, аккуратно уберите ее ватным тампоном, слегка смоченным теплой водой.