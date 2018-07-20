Почему я не запрещаю ребенку смотреть постельные сцены в кино: личный опыт мамы

Почему не стоит запрещать ребенку видеть секс на экране — читайте в колонке молодой мамы из США.

Ронни Коениг (Ronnie Koenig) — молодая писательница из Бруклина, которая славится своими статьями о семье, детях, браке, сексе и отношениях. «Летидор» делится с вами ее свежим взглядом на воспитание детей без запретов.

Приятный бонус для каждого родителя — возможность заново проживать то, что ты уже однажды прошел, но теперь уже вместе со своим ребенком. Для меня помогать сыну познавать мир и видеть все его глазами — это, прежде всего, смотреть вместе с ним свои любимые фильмы и сериалы.

Так, на прошлой неделе я пошутила, что с зачесанными назад волосами мой шестилетний мальчик похож на Эйса Вентуру, после чего он спросил, кто это такой. Следующее, что помню — мы с сыном ищем этот фильм в интернете.

В одной из первых сцен фильма пышногрудая хозяйка маленькой собачки, которую нашел блистательный детектив Эйс, предложила секс в качестве оплаты его услуг.

Закрыла ли я глаза своему ребенку, когда поняла, что происходит на экране, или, может, я переключила канал? Ни то, ни другое!

Многие родители в современном мире слишком боятся, что их ребенку покажут «неправильные» и «плохие» фильмы и сериалы. В то время как я, например, когда была в возрасте своего сына, уже смотрела сериал «Трое — это компания» (ситком, где все события и конфликты строятся на сексе), а каждую субботу мы с сестрой не спали до полуночи, чтобы посмотреть «Лодку любви» (в основе сериала лежали комедийные романтические ситуации).

Большинство «взрослых» подтекстов я тогда не могла разгадать, например, что значит «пропустить по стаканчику» (никогда не понимала, как, куда, а главное, зачем надо пропускать посуду), но тем не менее родители никогда не запрещали смотреть недетские фильмы и не отстраняли меня от просмотра романтического сериала (они просто не знали, что потом я стала фанаткой «Бойни в Пуэрто Валларта»).

Конечно, я не буду специально показывать детям откровенные фильмы, но они могут увидеть их по телевизору.

Лучше дети увидят секс в моем присутствии, и мы обсудим с ними эту тему, чем они начнут искать ответы на «запретные» вопросы в интернете.

Хотя они и так начнут это делать, когда станут постарше.

До того, как я стала мамой, мы с мужем часто ходили в кино. В зале находилась хотя бы одна пара с маленьким ребенком, который кричал и плакал, когда видел картины насилия, войны и разрушения, вспыхивающие на экране. По-моему, специально привести ребенка на что-то непонятное и страшное для него — гораздо хуже, чем то, что он увидит пару людей в простынях или обнаженную грудь.

Когда мой сын ходил на занятия в подготовительную школу, один из его одноклассников кричал о том, что родители разрешают ему смотреть «Невесту Чаки». В данном случае, поведение мальчика, его хвастовство говорит о плохом воспитании.

Я не собираюсь показывать своим детям эротические фильмы, но если случится так, что они увидят один из них, не буду суматошно закрывать им глаза руками.

Ведь когда взрослый человек так делает, он будто программируют ребенка: «То, что ты увидел очень плохо, такие фильмы смотреть запрещено!».

Таким образом, заботливые родители мистифицируют секс в глазах детей, делают это явление загадочным и привлекательным для пытливого ума подростка, тогда как из откровенного разговора ребенок может вынести важную для дальнейшей жизни информацию.

Когда я была подростком, мои родители никогда не запирали свой мини-бар, но я ни разу не воровала из него алкоголь.

Если мы будем открыты и честны с детьми по поводу секса, интимные темы станут приемлемыми для них. И когда они станут старше и захотят узнать о сексе больше, мои дети придут ко мне.

Да, может быть, я не слишком осторожничаю, пересматривая с ребенком классические ситкомы такого жанра 80-х и 90-х годов. Но что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем наши дети столкнутся с теми же проблемами и препятствиями, как Джек, Дженет и Крисси (герои сериала «Трое — это компания»).

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Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!