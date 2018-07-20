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Марина Александрова без макияжа отдыхает у океана и делится отпускными фотографиями в сети
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Марина Александрова без макияжа отдыхает у океана и делится отпускными фотографиями в сети 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Марина Александрова Лето в самом разгаре, и многие знаменитости уже уехали из Москвы поближе к морю или океану. Марина Александрова тоже наслаждается семейным отдыхом и рассказывает о нем в соцсети — актриса опубликовала несколько кадров в Instagram. Make up: солнце. Hair: океан, — подписала она один из них, добавив тег #каникулы2018.
Марина Александрова
Марина сделала селфи, показав себя без макияжа на берегу. Судя по ее комментариям к постам в соцсети, этим летом она отдыхает в США, куда приехала вместе с детьми, шестилетним сыном Андреем и дочерью Екатериной, которой в сентябре исполнится три года.
Марина Александрова с детьми В дни ЧМ-2018 по футболу старший ребенок актрисы с интересом следил за успехами российской сборной.
Сын Марины Александровой Что до американских каникул Александровой, то точно не известно, поехал ли с детьми их отец, режиссер Первого канала Андрей Болтенко: Марина нечасто делится с фолловерами в Instagram подробностями личной жизни. Весной она ездила в Грузию вместе с Андреем, и на тех редких фотографиях пара выглядела очень счастливой.
Марина Александрова и Андрей Болтенко
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