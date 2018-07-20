Шесть питбулей, не считая ребенка: девочка-дрессировщик покорила сеть

Американская девочка, которой, судя по закадровым комментариям, на момент публикации видео было всего четыре года, продемонстрировала не только чудеса дрессировки, но и стойкость характера, поскольку ей пришлось добиваться самообладания и послушания шестерых псов, и не декоративных собачек, а американских питбулей.

На ролике видно, как девочка сначала усаживает собак в ряд, а затем высыпает перед ними кучу сухого корма. Однако питомцы не спешат накидываться на еду и терпеливо ждут команды хозяйки. Когда же ребенок разрешает притронуться им к корму, псы чуть ли не сметают малышку на своем пути, принявшись жадно поглощать еду.

Впрочем, данная затея ради славы в сети пришлась по вкусу далеко не всем. Некоторые пользователи накинулись на маму девочки, которая и сняла видео, с критикой, поскольку женщина по сути оставила ребенка в опасности, и, если бы собаки по какой-то причине решили атаковать отважную четырехлетнюю дрессировщицу, навряд ли смогла бы ей помочь. В любом случае, ролик не остался незамеченным, набрав уже свыше 10 миллионов просмотров.