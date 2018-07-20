«Бабушка не могла выучить, как меня зовут»: как живут в Екатеринбурге девушки с необычными именами

По-настоящему необычные имена у девушек в Екатеринбурге — это большая редкость. Хотя многие родители и стараются выделить своих детей среди бесконечных Марин, Свет и Лен, удается это далеко не всем. Мы уже рассказывали вам истории Джастины, Джессики и Каролины, а сегодня хотим представить двух девушек, которым при знакомстве приходится повторят, как их зовут.

Линария Базавиева

Так как старшего брата назвала мама, то пришла очередь наконец-то назвать ребёнка папе. Он очень долго думал! Когда я родилась, мама первые две недели называла меня Артурик (как брата), потому что папа всё не мог придумать имя.

Тогда была популярна песня A'studio «Джулия», он уже решил назвать так же дочку, но на работе папе все сказали, что будут дразнить «Джулька», так как это имя больше подходит собаке. В итоге назвал Линарией. Это татарское имя, но даже у татар оно встречается редко. Оно обозначает «светлая», «лучезарная», «солнечная».

Сейчас, когда даю свой паспорт для оформления каких-либо документов или когда знакомлюсь с кем-нибудь, обычно всегда все восклицают сначала: «Линария! Какое красивое имя!», а потом: «Родилась 23 февраля? Папин подарок!», так что я привыкла. Близкие и друзья называют меня Линой, так проще, я думаю, и меня устраивает больше. Но зато редкое имя всегда запоминается.

Помню, когда пришла в первый день в университет и декан факультета журналистики торжественно вручал студенческие билеты, он воскликнул: «Линария! Красивое имя. Наконец-то не двенадцатая Настя или двадцатая Маша».

А Джулькой я всё-таки назвала свою собаку.

Видана Ахрамеева

Мои родители никогда не хотели назвать меня как-то определённо, то есть у них не было подготовленного имени для меня, как это обычно бывает, когда родители выбирают имя своему ребёнку заранее. Меня назвали совсем случайно. Мой папа очень любит читать фантастику — как отечественную, так и зарубежную, у нас дома огромная библиотека фантастических книг. У папы есть любимый писатель — Головачев, именно из его книг он взял моё имя.

Когда мама родила, то папа подошёл к стойке регистрации и сказал, чтобы меня записали Виданой, с мамой и роднёй он это не обговаривал. Моя бабушка очень долго не могла выучить моё имя, и я сама долго не могла его выговаривать. Моё имя обозначает «видящая», не знаю, почему у него такое толкование.

Я уже смирилась с тем, что у меня необычное имя. Каждый раз, когда я кому-то представляюсь, то все говорят о том, что слышат его впервые. Мне нравится моё имя, оно помогает мне чувствовать себя особенной. Приятно знать, что в коллективе тебя ни с кем не будут путать.

У моего имени нет сокращённых форм или, наоборот, полных, я для всех Видана, для друзей и для семьи. Единственная трудность для меня в том, что когда мои друзья знакомят меня со своими родителями, то они задаются вопросом, какая у меня национальность. Приходится приводить аргументы в пользу того, что я русская, имя у меня тоже русское. Ну, и ещё часто диктую его по буквам, чтобы записали без ошибок. В «Старбаксе» особенно приходится повторять по несколько раз, чтобы правильно записали.

Я бы очень хотела назвать дочь Мадлена, это французское имя, оно такое нежное, как раз для девочки. А мальчика — я бы хотела Ставр, это древнерусское имя, папа бы меня так назвал, если бы я была мальчиком. Необычные имена — это хорошо, ребёнок, и в последствии взрослый человек будет чувствовать свою уникальность.

О тех, кто терпеть не может своё имя настолько, что решаются официального его изменить, мы тоже уже рассказывали.

Если у вас тоже необычное имя или вы поменяли его, напишите свою историю на почту a.khazinurova@corp. e1.ru.