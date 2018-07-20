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В Кунгуре в реке Ирень ищут тело утонувшей 13-летней девочки
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В Кунгуре в реке Ирень ищут тело утонувшей 13-летней девочки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ЧП на водоёмах Прикамья происходят, увы, ежедневно. Тонут и взрослые и дети. За этот купальный сезон в Пермском крае утонул уже пятый ребёнок. Трагедия произошла накануне, 19 июля в Кунгуре. Вечером во время купания в реке Ирень утонула 13-летняя девочка.
«Вызов в городскую службу спасения поступил в 18.42, — сообщили в кунгурской городской службе спасения. — ЧП с девочкой произошло возле Нового автомобильного моста. На место выехали спасатели. На двух лодках они приступили к поиску ребёнка. Операция продолжалась около двух часов, но школьница так и не была обнаружена».
20 июля поиски девочки будут продолжены.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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