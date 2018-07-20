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Полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде
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Полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по региону, тело ребенка было обнаружено 19 июля.
По предварительным данным, в этот день 65-летний мужчина гулял со своей внучкой по берегу реки в районе бульвара Южный. Упустив девочку из вида, он вскоре обнаружил ребенка без признаков жизни в реке в непосредственной близости от берега.
По факту происшествия организована доследственная проверка. Видимых повреждений на теле девочки не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины гибели ребенка.
Напомним, пятилетняя девочка утонула в Оке в Выксунском районе Нижегородской области..
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