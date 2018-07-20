Ещё
В Нижнем Новгороде в реке утонула полуторогодовалая девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде в реке утонула полуторогодовалая девочка 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Полуторогодовалая девочка утонула в реке Оке около Южного бульвара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 19 июля 65-летний мужчина в районе Южного бульвара гулял со своей внучкой. Упустив девочку из виду на непродолжительное время, он обнаружил ребенка без признаков жизни в реке у берега.
Следователи осмотрели тело девочки и не обнаружили видимых повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователям предстоит выяснить, как ребенок оказался в воде. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области утонули более 10 человек, из них несколько детей. Сотрудники МЧС и следователи просят нижегородцев не отпускать детей купаться без присмотра взрослых. Более 70% случаев трагедий на воде происходит на мелких реках и озерах.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Фан-зона в Нижнем Новгороде будет работать 14 и 15 июля Производство пищевой продукции выросло в Нижегородской области Маршрутная сеть в Нижнем Новгороде изменится после закупки автобусов
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»35
Тест: какая работа вам подходит4
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Почему женщина не должна сама заговаривать о браке7
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение