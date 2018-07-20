В Нижнем Новгороде в реке утонула полуторогодовалая девочка

Полуторогодовалая девочка утонула в реке Оке около Южного бульвара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 19 июля 65-летний мужчина в районе Южного бульвара гулял со своей внучкой. Упустив девочку из виду на непродолжительное время, он обнаружил ребенка без признаков жизни в реке у берега.

Следователи осмотрели тело девочки и не обнаружили видимых повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователям предстоит выяснить, как ребенок оказался в воде. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.