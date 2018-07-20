В Нижнем Новгороде в реке утонула полуторогодовалая девочка 

Полуторогодовалая девочка утонула в реке Оке около Южного бульвара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, днем 19 июля 65-летний мужчина в районе Южного бульвара гулял со своей внучкой. Упустив девочку из виду на непродолжительное время, он обнаружил ребенка без признаков жизни в реке у берега.
Следователи осмотрели тело девочки и не обнаружили видимых повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователям предстоит выяснить, как ребенок оказался в воде. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области утонули более 10 человек, из них несколько детей. Сотрудники МЧС и следователи просят нижегородцев не отпускать детей купаться без присмотра взрослых. Более 70% случаев трагедий на воде происходит на мелких реках и озерах.