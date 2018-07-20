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В Петербурге за один вечер два ребенка выпали из окон
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В Петербурге за один вечер два ребенка выпали из окон 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Причиной происшествий в обоих случаях стала москитная сетка. Дети залезают на подоконник, опираются на сетку, но та не выдержав их веса выпадает.
За один вечер в Петербурге произошло сразу два несчастных случая. Об этом сообщает «Фонтанка». Первый случай произошел на Софийской улице. Из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Он жив и находится в больнице.
На Седьмой Советской улице трагедия произошла поздним вечером. Москитная сетка на окне пятого этажа не выдержала вес мальчика двух лет, пока мама отвернулась. Сообщается, что от полученных травм малыш скончался в детской больнице.
Напомним, что на этой неделе в Ленобласти произошло сразу несколько происшествий с детьми выпадающими из окон.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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