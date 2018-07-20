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Смешное видео о малышах, которым не жалко поделиться едой
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Смешное видео о малышах, которым не жалко поделиться едой 

Letidor.ru 59 минут назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видеоподборку про самых щедрых малышей на свете.
Если малыши что-то очень любят, они готовы ради этого на все: крохи могут часами купаться в бассейне, резвиться вместе со своими питомцами, могут даже помогать своим родителям по хозяйству.
Но есть малыши, которые из всех занятий больше всего любят поесть. Они обожают сладкие тортики, пиццу на тонком тесте и даже чипсы. И, несмотря на свою страсть к еде, малыши готовы поделиться своими самыми любимыми лакомствами со своими друзьями и близкими.
В этой видеоподборке мы собрали для вас самые милые и одновременно смешные видео с малышами, которые делятся своей едой с сестрами, братьями, родителями и животными.
Некоторые из них охотно разделяют трапезу с товарищами, но есть и те, кто на это совсем не рассчитывал и очень расстроился, что так получилось.
Наблюдать за этими смешными и очаровательными крохами можно бесконечно. Вы только посмотрите на их эмоции, когда они понимают, что любимое лакомство уже ест кто-то другой!
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