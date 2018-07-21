Видео о малышах, которые впервые видят цыплят и курочек

Их встреча была неожиданной и не для всех приятной. Посмотрите, как отреагировали крохи на новых пернатых друзей.

Малыши каждый день узнают что-то новое и получают важный жизненный опыт.

В нашей сегодняшней видеоподборке мы покажем, как прошла первая встреча малышей с курочками и цыплятами. Прежде дети никогда не видели этих птиц, и у них не было возможности их потрогать и подержать на руках.

Не так давно мы вам показывали ролик, в котором малышка первый раз видит цыплят. Птенцов было так много, что у девочки разбегались глаза, однако ее недоумение не помешало ей спокойно отреагировать на стаю цыплят.

Но ребята из этого видео не отличаются такой стойкостью духа, точнее отличаются не все.

Некоторые из малышей так напугались, что закричали во весь голос, другие поспешили отмахнуться от пернатых. Но были, конечно, и те, кто очень обрадовался такой встрече.

Смотрите видео, оно обязательно заставит вас улыбнуться!