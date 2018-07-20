Полуторагодовалая девочка утонула на Автозаводе

Вчера днём в районе Южного бульвара на Автозаводе на берегу Оки дедушка гулял со своей внучкой. Ему 65 лет, девочке было полтора года. По предварительным данным СУ СК по Нижегородской области, мужчина ненадолго упустил малютку из виду и затем нашёл её в реке в непосредственной близости от берега. Девочка уже не подавала признаков жизни.

Видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей полуторагодовалой девочки следователи не обнаружили. Как всегда в подобных случаях, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, при каких обстоятельствах малютка оказалась в воде и погибла. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СК обращаются ко всем жителям города и области: не оставляйте без внимания ваших детей! Очень важно, чтобы летний отдых не обернулся несчастьями, травмами, поэтому лето возлагает на родителей особую ответственность.

Особого внимания со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. Причины гибели детей на воде известны: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых за их поведением.

Вот простые рекомендации, как уберечь ребенка от несчастных случаев на воде:

не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без вашего присмотра;

не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми;

категорически запретите детям самостоятельное купание;

не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;

выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом;

объясните детям, что сотовый телефон в первую очередь предназначен для обеспечения связи с родителями и вызова экстренной помощи;

главная их задача, если они видят тонущего человека, — не растеряться, а очень быстро и громко позвать на помощь взрослых, набрать номер службы спасения.

Ранее мы рассказывали о гибели на воде 12-летней девочки в поселке Сокольское, 8-летнего мальчика на Ветлуге и 14-летнего подростка на Автозаводе, 15-летнего юноши в Урене и 13-летнего мальчика на Светлоярском озере.