Три способа выражения своей любви ребёнку, которые точно работают

Конспект лекции журналиста, студента преподавательской программы Института Ньюфелда Златы Волковой «Как утолить голод в привязанности: секреты напитывания детей».

В июне на онлайн-платформе русскоязычного представительства Института Гордона Ньюфелда прошел фестиваль, на котором преподаватели Института поделились с родителями и педагогами ценными наработками о том, как воспитать здоровую личность, как научить детей переживать стресс, как выстраивать границы и как поддержать в человеке любознательность.

Одной из центральных лекций фестиваля стало выступление Златы Волковой, студента преподавательской программы, на тему «Как утолить голод в привязанности». Злата рассказала, зачем родителю и ребенку нужна эмоциональная близость и как её развить, когда кажется, что все потеряно.

«Летидор» послушал эту лекцию и делится главными тезисами спикера в статье.

Злата Волкова, студент преподавательской программы Института Гордона Ньюфелда

Утолять голод в привязанности между родителем и ребенком не менее важная потребность, чем утолять чувство физического голода.

К сожалению, мы живем в сложные времена, когда разрушаются культура и традиции в совершенно разных областях жизни. Из-за этого мы перестаём прислушиваться к себе, теряем интуицию и, как следствие, перестаём замечать очевидные вещи.

О чем идет речь? Сейчас объясню. Наверняка, мы знаем таких взрослых, которые любят кормить своих домочадцев, да побольше. Таким образом они хотят «напитать» нас своим вниманием, вступить с нами в связь, стать близкими. Они не знают, как это сделать по-другому, кроме как через пищу.

С культурой удовлетворения голода у нас все хорошо. Ни одному взрослому не придёт в голову сказать голодному ребёнку — подожди, не видишь, что ли, я с тётей разговариваю, не перебивай меня. Или — ты не видишь, мы заняты важной работой, потерпи, иди поешь сам. Физический голод — это великолепная и многогранная метафора, потому что «поесть» безопасности и поддержки дети тоже не могут долгое время самостоятельно. Но мы этого не осознаём, не придаём этому значения, потому что культура эмоциональной близости у нас отсутствует. Мы просто не понимаем, насколько она важна для ребёнка.

Чувство голода VS потребность в близости и безопасности

О голодном ребенке мы позаботимся заранее и не будем ждать, когда он попросит есть. Мы продумаем меню, уделим время приготовлению и оторвёмся от важных дел, чтобы накормить ребенка.

Когда же речь идет о голоде в контакте с родителями, то мы часто предпочитаем не замечать этого. Вспомните, как часто ребенок шел к вам с желанием просто побыть рядом? А теперь подумайте, сколько раз вы отвечали на эту близость раздражением:

«Ты видишь, я занята», «Что ты все время цепляешься», «Что ты не слезаешь с рук»?

В такой ситуации мы можем даже стесняться окружающих и виновато говорить, что ребенок избалован.

Представьте себе на минутку, если бы мы так же реагировали на запросы ребёнка поесть! То, что мы называем просто «внимание»— для ребёнка дороже чувства голода! Просто у нас нет этой культуры и мы об этом не задумываемся.

Всемирно известные психологи и психотерапевты давно говорят, что близость — базовая потребность человека. Об этом в своей книге писала английский психотерапевт и психоаналитик Сью Герхардт «Как любовь формирует мозг ребенка». Она говорит, что телесные функции и эмоциональные реакции малыша формируются в результате общения со взрослыми.

Так что, если мы будем видеть потребность в эмоциональной близости и отвечать на нее, наши отношения с детьми изменятся кардинальным образом.

Хорошая новость в том, что чувство привязанности (близости) можно развить и углубить.

В отношениях с детьми только мы, взрослые, в силах поддерживать «костёр привязанности», и тогда дети будут наслаждаться его теплом, безопасностью, играть, расти и развиваться рядышком.

Но как же сделать так, чтобы костёр наших взаимоотношений был ярким и не затухал долгие годы?

Для этого есть отдельные способы. Хотя речь будет идти об инструментах и опорах, я хотела бы напомнить, что в своём подходе мы не опираемся на инструменты, мы опираемся на взгляд. Вера в волшебные кнопочки, инструкции, методики и правила игры очень мешают увидеть нам саму ситуацию. Они её просто заслоняют. Но если у нас не получается это само по себе, то можно начать и с инструментов. Иногда нам необходимо начать пользоваться методами, чтобы как будто накачать мышцу. Но важно — перейти от метода к образу жизни. Всё это получается постепенно, не сразу, но когда у нас открываются глаза, и мы видим то, что не на поверхности, а настоящие источники поведение детей и их потребности, нам уже не нужно будет опираться на методики и подходы, они будут изливаться из нас естественно и щедро сами, в ответ на ситуацию.

Завладевание

Когда мы встречаемся с людьми, мы всегда приветствуем друг друга, обмениваемся парой фраз и только потом переходим к делу. Почему мы так делаем? Зачем мы пользуемся в общении так называемой «сонастройкой»?

На самом деле, все просто. Как такового контакта между людьми постоянно не существует, его нужно все время обновлять, как страничку в интернете.

По такому же принципу мы выстраиваем отношения с детьми. Ребенок не будет следовать за человеком, к которому он не привязан, с которым он не сонастроен.

Все это мудро продумано природой, потому что дети не должны следовать за чужими незнакомыми взрослыми.

Природа ограждает нас от ненужных связей и их пагубного влияния. Поэтому, чтобы установить с ребенком настоящий контакт, необходимо к нему подойти, присесть рядом и с искренним интересом завладеть его вниманием. Как только ребёнок на нас настроиться — у нас есть «волшебное» трио: взгляд, улыбка, кивок. Ребёнок нас слышит. «Да мама, »— улыбается и кивает на нашу просьбу.

Надо знать, что не стоит злоупотреблять этой методикой только для того, чтобы вызвать послушание детей. Дело даже не в том, что дети нас быстро раскусят, а в том, что они действительно следуют за нами только из связи — и это не подделать, наше искренне участие в детях, наши интерес и вовлеченность в них.

Помните, что мы завладеваем вниманием ребенка из любви к нему, а не из желания сделать его послушным.

Предложение контакта с нашей стороны всегда должно превышать запрос ребенка на этот контакт.

Если мы будем давать ребенку внимание только тогда, когда он его попросит, то это сделает ребенка очень неуверенным в нашей связи и в самом себе, а вся энергия, которая должна пойти на рост и развитие, пойдет на установление связи.

Чтобы ребенок мог полноценно довериться и расцвести рядом с нами, нужно дарить ему свои прикосновения, улыбку, разговоры. А также:

— найти в себе источник щедрости и великодушия;

— поверить в то, что именно мы являемся ответом на потребности ребенка.

Знать ответы и быть ответом — это совершенно разные вещи. Знать ответы может кто угодно, а вот быть ответом — только те взрослые, которые дарят детям чувства близости, безопасности, значимости, любви и принятия, становясь таким образом опорой, поддержкой, защитой. И это на всю жизнь.

Альфа-позиция

В первую очередь, мы должны взять на себя ответственность за установление отношений с ребенком.

Затем снять ответственность за установление близости с детей.

Это значит, что взрослый должен первым восстанавливать связь, как бы себя ни вёл ребёнок.

Например, он разбил вазу. Как мы поступаем обычно? Ругаем, ждём извинений за содеянное. Но ребенку и так стыдно, он боится быть отвергнутым и в этот момент готов сам отказаться от связи из-за уязвимости ситуации.

Когда же связь восстановлена, ребенок открыт, доверяет нам и готов услышать и понять наши требования и замечания.

Будучи в альфа-позиции важно понимать, что взрослые берут на себя ответственность за свои собственные импульсы и чувства, а не перекладывают ее на ребенка, обращаясь к нему со словами:

«Посмотри, до чего ты меня довел!», «Посмотри, как я сейчас себя чувствую!»

Ничего страшного нет, если показать детям, что родители тоже живые, выражая свои эмоции в принципе. В таком случае мы можем сказать: «Со мной все в порядке. Просто мама расстроилась/огорчилась/разозлилась. Но я тебя люблю, у нас с тобой все в порядке, все хорошо».

Наше общество сейчас одержимо работой и достижениями, так что игра кажется такой бесполезной деятельностью, бессмысленной тратой времени. Но все с точностью до наоборот. Игра является кузницей человеческого развития. Играют на самом деле не только люди. Но и все млекопитающие и даже птицы, через игру детёныши всех видов не развлекаются — они познают мир, изучают его и научаются им управлять. До определённого возраста наши дети развиваются только благодаря игре, их мозг вырабатывает новые нейронные связи, находит более эффективные пути решения.

Этот факт хотя бы на уровне здравого смысла дает нам понимание, что игру нельзя исключать из жизни.

Именно в игре зарождается личность человека. Именно в игре зарождается личность человека.

Роль игры в привязанности:

способствует восстановлению и углублению привязанности;

создает безопасное пространство для выражения эмоций без последствий;

является прививкой от страха разделения.

Как укрепить привязанность

На схеме мы видим своего рода «дерево»: корни, которые и являются главным элементом в становлении личности, и стволы, которые из этого вырастают. Давайте разберем, как с возрастом близость развивается и углубляется, делая связь надёжной и желанной.

Многоуровневая привязанность Гордона Ньюфелда

Ощущения

Малыши чувствуют близость, контакт и любовь через ощущения: вкус, слух, зрение, осязание, обоняние. И тут у родителей открывается простор для творчества. Мы можем обнимать, нежить, массировать, петь песенки, читать потешки или просто разговаривать, улыбаться и радоваться присутствию малыша — главное, чтобы через эти действия кроха чувствовал нашу любовь.

Похожесть

На втором году жизни потребность в физической близости не заканчивается. Первый уровень не отмирает, но его уже недостаточно, и поэтому мозг находит новый способ связи — через похожесть. И дети превращаются просто в маленьких обезьянок. Они начинают за взрослыми все повторять, особенно речь, научаясь таким образом разговаривать.

Принадлежность и преданность

Это тот уровень, когда детям важно слышать словосочетание «ты мой». Также деткам важно говорить, что они являются частью семьи: «ты являешься моим сыном/дочкой».

Можно устраивать совместные семейные прогулки, праздники, поездки, чтобы малыши чувствовали: они — часть команды.

Значимость

Это уже более тонкий, хрупкий уровень, где деткам важно видеть и знать, что им не нужно менять себя, чтобы их любили. Они уже особенные и уникальные для своих родителей, их любят просто благодаря тому, что они есть.

Эмоциональная близость

На пятом году жизни дети начинают по-настоящему чувствовать любовь к родителям и выражают ее самыми разными способами (например, рисуют сердечки). Детям никогда не бывает много слова «люблю». И поэтому им постоянно нужно говорить об этом и выражать самыми разными способами.

Психологическая близость

Здесь речь идет о том, что дети хотят показать нам себя изнутри. С ними могут происходить разные вещи: кто-то обидел, расстроил, прекратил дружбу — и детям нет необходимости оставаться с этим наедине, у них есть взрослые, надежные, безопасные. Ребенок приходит к нам, рассказывает свои трудности и чувствует себя спокойно в этой безоценочной поддержке и щедром принятии.

Еще доктор Бенджамин Спок говорил: «Если бы существовал рецепт здорового развития, то он бы гласил — наслаждайтесь своим ребенком».

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