В. Милонов предложил включить в школьную программу обучение детей безопасному селфи

«Если в школе будут об этом говорить, если в рамках уроков обществознания будут объяснять механизм, почему это происходит. Ведь дети падают, потому что они не понимают алгоритм ошибки человека, который пытается сделать селфи. Он идет задним ходом, пытаясь выбрать лучший ракурс, и не может контролировать, что у него под ногами заканчивается земля, и начинается обрыв. Это нужно людям объяснять. Мы же учим детей пользоваться аккуратно газом, электрическими приборами, и это (селфи — прим. Агентства «Москва») такая же опасность, ничуть не меньшая. Просто надо объяснять и показывать, что происходит в таких случаях, прививать детям некую настороженность к подобного рода развлечениям», — сказал В. Милонов.

Депутат предложил подумать над возможностью использования методов государственной пропаганды для того, чтобы обезопасить детей и подростков от необдуманных действий в погоне за эффектными фотографиями.

«Потратить на объяснение природы этой опасности полчаса или 40 минут — это стоит того, чтобы потом мы не имели таких проблем», — заключил он.

Ранее В. Милонов предложил обратиться к популярным блогерам с просьбой снять обучающие видеоролики о том, как делать селфи без опасности для здоровья.

СМИ сообщили, что в Самаре 13-летняя школьница в попытке сделать селфи, упала с железнодорожного моста на электрические провода, получила ожоги и была госпитализирована.