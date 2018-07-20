В Черемхово поощрили мужчину благодаря бдительности которого полицейские успели спасти жизнь полуторамесячной девочке

Благодарность и подарок вручили

сотрудники полиции жителю города Черемхово Денису Сычкину, благодаря

бдительности и неравнодушию которого сотрудники полиции смогли вовремя

прийти на помощь и спасли жизнь ребенку.

Денис жилец дома по улицы Елены

Бердниковой. 2 июля около полуночи он позвонил в дежурную часть отдела

полиции и сообщил, что в соседней квартире не смолкает плач ребенка.

— Еще вечером, когда мы с женой стояли на балконе, то увидели нашего соседа в пьяном состоянии. В этот момент, с ребенком находились бабушка и дедушка. Когда он зашел домой между ними

началась ругань, после чего он выгнал родителей из дома. Спустя

несколько минут, стал слышан плач ребенка. Когда в течение 10 минут

ребенок продолжил плакать, я позвонил в полицию, — рассказал Денис.

Сегодня в торжественной обстановке

подполковник полиции Сергей Линский поблагодарил героя за проявленную

гражданскую сознательность и выразил надежду, что для всех граждан

города Черемхово Денис станет примером гражданского долга.