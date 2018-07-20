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В Черемхово поощрили мужчину благодаря бдительности которого полицейские успели спасти жизнь полуторамесячной девочке
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В Черемхово поощрили мужчину благодаря бдительности которого полицейские успели спасти жизнь полуторамесячной девочке 

Хот 47 минут назад
Фото: Хот
Благодарность и подарок вручили
сотрудники полиции жителю города Черемхово Денису Сычкину, благодаря
бдительности и неравнодушию которого сотрудники полиции смогли вовремя
прийти на помощь и спасли жизнь ребенку.
Денис жилец дома по улицы Елены
Бердниковой. 2 июля около полуночи он позвонил в дежурную часть отдела
полиции и сообщил, что в соседней квартире не смолкает плач ребенка.
— Еще вечером, когда мы с женой стояли на  балконе, то увидели нашего соседа в пьяном состоянии. В этот момент, с  ребенком находились бабушка и дедушка. Когда он зашел домой между ними
началась ругань, после чего он выгнал родителей из дома. Спустя
несколько минут, стал слышан плач ребенка. Когда в течение 10 минут
ребенок продолжил плакать, я позвонил в полицию, — рассказал Денис.
Сегодня в торжественной обстановке
начальник межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
подполковник полиции Сергей Линский поблагодарил героя за проявленную
гражданскую сознательность и выразил надежду, что для всех граждан
города Черемхово Денис станет примером гражданского долга.
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