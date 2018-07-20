Что происходило в казанском реацентре «Символ жизни»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств в казанском реабилитационном центре «Символ жизни». Родители отправляли туда трудных детей на перевоспитание, но они не знали, как это происходит. Правда стала известна благодаря москвичке Наталье Фадеевой : именно после ее заявления следком завел уголовное дело.

Женщина поняла, что в реацентре что-то не так, уже после первого телефонного разговора с сыном: «Даня ребенок активный, разговорчивый. А на все мои вопросы он отвечал, будто зомби: „У меня все хорошо, мы здесь рисуем, кормят вкусно…“. Я тут же связалась с руководством центра, спросила, почему сын стал сам не свой. Мне ответили, что он на меня злится. Мол, должно пройти время, чтобы ребенок привык, отпустил обиду. Это я сейчас понимаю, что Даня просто был замученный, невыспавшийся».

В «Символе жизни» могли наказать за любую мелочь. Однажды на кухне недосчитались банки с шоколадной пастой. Детей заставили делать 1 100 приседаний, держа друг друга за плечи. Такое наказание использовалось в центре часто. Если дети не успевали сделать нужное количество подходов, их заставляли приседать ночью, сообщает РИА Новости

Детей часто поливали ледяной водой из шланга в воспитательных целях. Одну девочку заставили сидеть на уроках в боксерских перчатках, чтобы она не грызла ногти. Самое страшное происходило в так называемых мотивационных центрах. Туда отправляли подростков, не желающих подчиняться режиму.

«Это были реабилитационные центры для наркоманов. Дети там жили бок о бок со взрослыми наркозависимыми. Спать им давали всего по два-три часа. А все остальное время они выполняли идиотские задания. Например, их заставляли по зернышку разбирать перемешанные гречку и рис. Только они заканчивали, как крупы смешивали опять. Другая мотивация была не менее изощренной — в крышке из-под колы сына заставляли носить воду с первого этажа на второй», — говорит Наталья Фадеева.

В мотивационном центре также практиковали тренинг «танк». В раскаленную баню загоняли по 30 человек и заставляли петь пять песен. Из бани не выпускали, пока все не споют. Был еще тренинг «корона». Подросток должен был ходить в большой картонной короне, в которую кидали тряпки.

За пребывание детей в реацентре родители платили по 45 000 рублей в месяц. Еще 25 000 нужно было доплачивать за учебную программу.