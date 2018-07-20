Ещё
Полицейские разыскали пропавших в Кильмезском районе Кировской области детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские разыскали пропавших в Кильмезском районе Кировской области детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Город Киров.RU
Накануне вечером в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кильмезский» поступило телефонное сообщение из деревни Дамаскино. Женщина, приехавшая к матери проведать своих детей, заявила об их безвестном исчезновении. Немедленно для отработки сообщения на место были направлены сотрудники полиции.
Было установлено место, где играли дети — девочка 5 лет и ее 6-летний брат. Последний раз их видели около 14 часов. Были сделаны предположения о возможном маршруте движения детей. В подтверждение выдвинутой версии на почве были обнаружены следы босых детских ног. Полевая дорога вела к заброшенной деревне Хвощанка, расположенной на расстоянии трех километров.
Уже в сумерках, методично отрабатывая местность, полицейские услышали детский плач, доносившийся из зарослей травы в поле. Дети были обнаружены живыми и здоровыми. Потерявшись, они не знали куда идти, были покусаны комарами, хотели есть и пить.
Полицейские передали найденных детей матери.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские Нарьян-Мара в родильном отделении провели акцию «Пристегни самое дорогое!» В Братском районе Иркутской области полицейские нашли пропавшего накануне подростка В Саратовской области госавтоинспекция изучает «Дорожную азбуку» с дошкольниками
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»36
Тест: какая работа вам подходит4
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Почему женщина не должна сама заговаривать о браке7
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение