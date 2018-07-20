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В Кильмезском районе полицейские нашли пропавших детей: 5-летняя девочка и ее 6-летний брат ушли в заброшенную деревню
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В Кильмезском районе полицейские нашли пропавших детей: 5-летняя девочка и ее 6-летний брат ушли в заброшенную деревню 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
19 июля около 19 часов в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кильмезский» поступило телефонное сообщение из деревни Дамаскино.
Женщина, приехавшая к матери проведать своих детей, заявила об их безвестном исчезновении. Немедленно для отработки сообщения на место были направлены сотрудники отдела полиции.
Было установлено место, где играли дети — девочка 5 лет и ее 6-летний брат. Последний раз их видели около 14 часов. Были сделаны предположения о возможном маршруте движения детей. В подтверждение выдвинутой версии на почве были обнаружены следы босых детских ног. Полевая дорога вела к заброшенной деревне Хвощанка, расположенной на расстоянии 3 километров.
«Уже в сумерках, методично отрабатывая местность, полицейские услышали детский плач, доносившийся из зарослей травы в поле. Дети были обнаружены живыми и здоровыми. Потерявшись, они не знали куда идти, были покусаны комарами, хотели есть и пить», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Полицейские передали найденных детей матери.
Фото — in-news.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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