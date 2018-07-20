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В Саратовской области госавтоинспекция изучает «Дорожную азбуку» с дошкольниками
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В Саратовской области госавтоинспекция изучает «Дорожную азбуку» с дошкольниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В детском саду «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района побывала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Ирина Анциферова.
Сотрудник ГИБДД провела с детсадовцами занятия по правилам дорожного движения рассказала о том, как должны себя вести дети на дорогах, какие дорожные знаки должны знать и что нужно делать, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Малыши закрепили правила перехода проезжей части, узнали, какие правила предъявляются к пассажирам в транспорте. Дошкольники отвечали на вопросы, разбирали дорожные ситуации с использованием дорожного макета, отгадывали загадки, и сами активно спрашивали инспектора о разрешении различных ситуаций. Занятия получились интересными и очень познавательными.
«Проведение подобных мероприятий в детских дошкольных учреждениях является важной составляющей в воспитании малышей, так как такие уроки с самого младшего возраста позволяют привить у ребенка понимание важности соблюдения правил дорожного движения», — отметила представитель полиции.
Госавтоинспекция Краснокутского района рекомендует с самого раннего возраста обучать детей правилам безопасного поведения на дороге. При этом главным учителем, должен стать сам родитель, который личным примером должен показать, как правильно вести себя на дороге.
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