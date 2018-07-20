«Сорок сороков»: почему на Руси детей кормили грудью именно столько

Все матери знают, что чем дольше кормить малыша грудью, тем более здоровым и крепким он вырастет. На Руси на этот вопрос был вполне однозначный ответ.

По летосчислению Сварога

В языческие времена, когда молодые женщины спрашивали старших, сколько им кормить грудью свое дитя, обычно получали ответ — «сорок сороков». Сегодня это выражение многие исследователи старины считают обозначением бесконечного множества чего-либо, в данном случае дней.

Историки-археологи выяснили, что древний славянский календарь был основан на шестнадцатиричной системе исчисления и образует продолжительные промежутки времени, называемые кругами Сварога — днями бога-прародителя всех славян. Таким образом, сорок сороков — это тоже шестнадцать, только тысяч сварожьих дней, то есть 4 года и 4 месяца.

Знахарки советовали новоиспеченным матерям кормить своих младенцев столько, сколько получится, пока в груди есть молоко. Однако современные биологи утверждают, что если женщине создать психологический и физический комфорт, а также обеспечить ее отличным питанием, то кормить ребенка грудью она может практически «бесконечно».

По христианскому календарю

Если обратиться к сохранившимся архивным документам Средневековой Руси и к описаниям быта более позднего времени, то можно заметить другую тенденцию относительно кормления малышей.

Безусловно и тогда русские женщины всех сословий понимали, что чем дольше ребенок будет питаться материнским молоком, тем выше окажутся его шансы на выживание. Но в христианской Руси для этого рекомендовали меньше времени, чем в языческой — использовался принцип «трех длинных постов». То есть, мать кормила своего малыша два Великих поста и один Рождественский, либо два Рождественских и один Великий.

В среднем получается от двух до двух с половиной лет. При этом в купеческой и дворянской среде старались продолжить кормить ребенка грудью и после двух Рождественских постов и одного Великого, потому что дальше наступало лето. А в этот период на Руси из-за кишечных инфекций всегда резко увеличивалась детская смертность.

По данным медиков

Отечественные врачи-педиатры утверждают, что у новорожденного младенца иммунная система практически отсутствует или же функционирует минимально. А вот дышать и питаться малышу во все времена приходится в мире, где вокруг уже бушует масса болезнетворных бактерий и вирусов. В первые недели жизни организм ребенка не вырабатывает антител и от инфекций его защищают только те, что до рождения поступили к нему через плаценту.

Но это наследство постепенно расходуется. Однако, поскольку мать кормит младенца грудным молоком, вместе с ним он получает определенную дозу антител-иммуноглобулинов класса А, и эти факторы защищают его от возможных заболеваний.

Постепенно к двум годам в организме ребенка самостоятельно начинают вырабатываться иммуноглобулины класса G. А вот полностью иммунная система созревает только в пять лет. Поэтому педиатры советуют молодым мамам кормить ребенка грудью хотя бы до двух лет.