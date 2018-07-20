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В Ярославской области пропала трёхлетняя девочка из Москвы
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В Ярославской области пропала трёхлетняя девочка из Москвы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Девочка играла возле дома
Семья из Москвы приехала на свою дачу в Некоузский район, чтобы отдохнуть от столичной суеты. Родители занимались своими делами, а их трёхлетняя девочка играла у дома. В какой-то момент ребёнок пропал из виду. Родители почти два часа бегали по деревне, разыскивая малышку, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию.
— Полицейские сразу же подключились к розыску ребенка. Девочку нашли в поле, на расстоянии около трех километров от дома, живой и здоровой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Родители, смотрите внимательно за своими детьми. Не оставляйте их одних. Особенно у открытых окон. Ярославский нейрохирург рассказал нам, как отчаянно борются за свою жизнь дети, выпавшие из окна.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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