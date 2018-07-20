Равноправие в родительстве

Мир меняется, и семьи в этом мире тоже сильно меняются. Меняются уклад, мировоззрение, ценности, смыслы, и изменения эти необычные. Я выходила замуж очень юной 22-летней девушкой, этакой правильной девочкой с кашей в голове на тему «мужчина голова, а женщина шея», что правильная жена должна варить борщи и вытирать детям попы, а мужчина зарабатывать деньги и лететь домой как на крыльях, ведь там борщ, чистые дети и счастливая я. Очень резво я включилась в эту игру под названием «патриархальная семья». Откуда я знала, что так правильно?! Конечно, из примера своих родителей, где мама всю жизнь была хранительницей очага с четырьмя детьми, большим домом и хозяйством, а папа на дальних северах забивал мамонта. Фасад такой жизни принимался мной за истинную правду и настоящее счастье. Вот только впоследствии жизнь расставила всё по своим местам. Для меня равноправное родительство — это союз двух взрослых людей, где главной ценностью являются дети. И у этих двух взрослых людей примерно совпадают взгляды на воспитание этих самых детей, что даёт хорошую почву для различных обсуждений и выбора стратегии воспитания. В таком союзе легко делить обязанности пополам, не возникает вопросов, кто, что и когда должен делать, ведь оба супруга эмоционально включены и заинтересованы в воспитании своих детей. Очень правильная картинка. Видела ли я подобное на практике?! Да ни разу в жизни!

Что мы наблюдаем в реальности?!

Подавляющее большинство декретных отпусков берут женщины, основная нагрузка по бытовым и воспитательным вопросам ложится опять же на них. Я, когда прихожу на родительские собрания в школу или садик, снова наблюдаю, что там присутствуют чаще именно мамы. Более того, когда мы устраивали своего ребёнка в садик, то медработник попросила меня ответить на несколько вопросов про нашего сына. На вопрос: «А почему именно я, а не папа?» — мне сказали: «Ну, вы же мама, только вы знаете такие вещи!» А вопросы знаете какие были?! «Как проходила беременность? В каком сроке прошли роды? Когда начал держать головку? Когда вылез первый зуб? Когда пошёл?..» Т.е. оказывается, таких простых и важных вещей о своих детях папы не знают, и это как бы нормально! В нашей группе в детском саду мой муж один из четырёх пап, которые постоянно водят в садик своих детей. Остальных 20 малышей всегда приводят мамы и забирают тоже мамы, а папы могут быть даже не в курсе, в какой группе их ребёнок, какого у него размера сандалики в садике и есть ли в шкафчике запасные штаны. И самое смешное, когда начинаешь публично поднимать этот вопрос, то чаще всего люди просто опускают глаза и говорят: «Ну, он на работе устаёт. Ему некогда» и т.д.

Что нам мешает быть равноправными родителями?

Страх ответственности у мужчин. Когда у нас с мужем родился первый ребёнок, то муж испугался. Он боялся хрупкого, вечно плачущего младенца и поэтому предпочёл «сбежать» на работу. Там всё понятно, ни у кого не режутся зубы и не болит живот. Но самое главное, что у моего мужа был специальный человек, который молча и даже с удовольствием взял эту ответственность на себя, — это я! Так как этот опыт прописан поколениями: «У женщины там какой-то материнский инстинкт, вообще это всё женские дела: как брать, пеленать, подмывать, а у меня руки большие, грубые, я не умею». И знаете, женщины действительно с готовностью включаются в родительство отчасти потому, что у них выделяются для этого особые гормоны, это на самом деле есть в первые несколько месяцев. Но по большей части мы берём эту ответственность, потому что больше никто не возьмёт. Именно женщины на 100% знают, что, кроме них — мам, их дети больше никому не нужны. Нет у нас в запасе таких вот специальных людей-волшебников, которые были бы так же заинтересованы в наших детях, как мы.

2. Маленькие зарплаты женщин. На подавляющей территории России женщины получают не очень большие деньги. Все эти учительницы и воспитательницы, нянечки, медсёстры, санитарки, продавщицы в магазинах и т.д. Их зарплата, как правило, не в пример меньше мужской, и при выборе ответа на вопрос, кто уйдёт в декрет, чаще всего в жертву приносится именно женская работа и зарплата, а на мужскую предполагается жить. Мужчина начинает очень сильно упираться в карьере, потому что кормить возросшую семью теперь приходится ему одному. Какое уж тут родительство и все эти «уси-пуси», когда в голове одна мысль: «Где взять денег?!». 3. Быть отцом «не рукопожатно». В образ альфа-самца в нашем обществе никак не вписываются дети. Я сталкивалась с тем, как начальники откровенно смеялись над сотрудником-мужчиной, решившим уйти в декретный отпуск, такие отцы могут стать объектом насмешек и осуждения со стороны коллег! С одной стороны, из каждого «утюга» нам говорят про необходимость рожать детей, а с другой — происходит тихое высмеивание и дискредитация тех мужчин, которые решили воспользоваться своим отцовским правом и уйти в декретный отпуск.

Что нам даёт равноправное родительство и зачем оно вообще нужно?

Если у женщины для становления отношений с детьми есть безусловный бонус в виде специальных гормональных процессов, которые запускаются ещё во время беременности, то у пап всё это может построиться только в результате сознательного взаимодействия с ребёнком с самого его рождения. Мужчины тоже умеют испытывать любовь, нежность и желание заботиться, но только в том случае, когда постоянно включены в жизнь семьи и детей. Когда они выполняют обычные рутинные дела по уходу за ребёнком, когда вынуждены искать к нему подход, понимать его, догадываться о характере плача, париться за те самые сандалики в садике и гипоаллергенную диету и т.д. Тогда у них тоже начинает вырабатываться тот самый окситоцин, который и помогает строить тёплые и доверительные отношения с ребёнком. Т.е. это тоже некий природный процесс. Но запуститься он может только сознательным и волевым решением — быть отцом и взять на себя 50% ответственности за отпрыска. Сейчас нашим с мужем детям 9 лет и 4 года. И вот недавно муж смотрел на них и говорил о том, что он так мало знает наших детей. Их детство как будто прошло мимо него, но самое главное — в них так мало от своего отца. Вот этих вот всех отцовско-сыновьих дел, ритуалов и шуток, общих тем для разговоров, всё это не успело сформироваться, пока наш папа пытался заработать, а мама не сойти с ума в декретах. Не случилось становления отношений между отцом и сыновьями. А это потеря как для мужчины, так и для его детей. Сколько в нашей стране семей, где дети всю жизнь видят своих отцов либо отсутствующими, либо «уставшими» после работы на диване? Какие в дальнейшем у них будут отношения с этими папами?!

Как внедрить равноправное родительство в семьи?

Для меня здесь является очевидным то, что нужно постепенно, но дотошно расшатывать устои привычных ролей мамы и папы, немного смешивать их. Устойчиво отдавать отцам их ответственность за родительство: походы в детский сад, поликлинику, кормление и приготовление пищи. Чтобы у пап появилась такая необходимость — быть папами в полном смысле этого слова, а не работать банкоматами в семье, а потом обижаться, что дети не хотят с ними общаться. Семьи и правда меняются, и похоже — за равноправное родительство сейчас борются именно те выросшие дети, которым их пап очень не хватало. Я вспоминаю своё детство, когда отец был в постоянных командировках, а придавленная бытом мама пыталась растить нас всех. Мне очень не хватало папы, и сейчас для своих детей я очень желаю иного — чтобы отец участвовал в их жизни так же полно, как и мама.