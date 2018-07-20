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«Дочь кормить нечем»: Юлию Ковальчук затравили за маленькую грудь
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«Дочь кормить нечем»: Юлию Ковальчук затравили за маленькую грудь 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Фото блондинки в купальнике вызвало шквал обсуждений в Сети.
Став мамой девять месяцев назад, Юлия Ковальчук смогла быстро вернуть форму после родов, и сейчас она выглядит даже стройнее, чем до беременности. Певица сейчас отдыхает и делится отпускными кадрами с подписчиками. На днях экс-солистка «Блестящих» опубликовала фото в купальнике, под которым поинтересовалась, какие модели пляжной одежды любят ее фолловеры.
Однако многие подписчики раскритиковали певицу за слишком маленький бюст: «Ну с такой грудью зачем раздельный купальник?лучше не выставлять на обозрение..то чего нету..», «Дочка на искусственном вскармливании … маме нечего предложить ребёнку (», «Юля, хочется спросить: а где ваша грудь?», «А где же грудь?», «Грудью видать не стала кормить, раз грудь не выросла», «Ясное дело что не кормит а иначе бы грудь была больше…», «Кормите или нет? Сисек нет вообще, срамота», «Чем она кормила ребенка？», «С такой грудью можно только в плавках ходить», «Чем кормить, где сисюшки?».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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