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«Мужчина в женском купальнике»: фолловеры раскритиковали Юлию Ковальчук за отсутствие груди
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«Мужчина в женском купальнике»: фолловеры раскритиковали Юлию Ковальчук за отсутствие груди 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя певица Юлия Ковальчук подверглась критике в Сети.
Юлия Ковальчук нечасто радует своих поклонников фотографиями, а уж тем более в купальнике. Но летом никто не хочет упускать возможности похвалиться изящной фигурой, которую с таким трудом создавали весь год. И молодая мама не исключение!
В своем Instagram Юлия выложила селфи в бикини и решила порассуждать над вечным вопросом: «Слитный купальник или раздельный».
Однако не все фолловеры захотели отвечать на вопрос Юли, а лишь принялись критиковать ракурс и отсутствие груди певицы на новом селфи: «Мужчина в женском купальнике! Неудачный ракурс!», «Зачем, Юлия, себя такую выставлять? Жуть», «А где ваша грудь», «Блин. Я подумала, это Агутин!», — комментируют снимок в Сети.
А как тебе снимок Юли?
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Фото:Instagram
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