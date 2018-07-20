«Мужчина в женском купальнике»: фолловеры раскритиковали Юлию Ковальчук за отсутствие груди

Юлия Ковальчук нечасто радует своих поклонников фотографиями, а уж тем более в купальнике. Но летом никто не хочет упускать возможности похвалиться изящной фигурой, которую с таким трудом создавали весь год. И молодая мама не исключение!

В своем Instagram Юлия выложила селфи в бикини и решила порассуждать над вечным вопросом: «Слитный купальник или раздельный».

Однако не все фолловеры захотели отвечать на вопрос Юли, а лишь принялись критиковать ракурс и отсутствие груди певицы на новом селфи: «Мужчина в женском купальнике! Неудачный ракурс!», «Зачем, Юлия, себя такую выставлять? Жуть», «А где ваша грудь», «Блин. Я подумала, это Агутин!», — комментируют снимок в Сети.

А как тебе снимок Юли?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram