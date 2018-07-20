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6-месячная девочка утонула в ванной в Воротынском районе
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6-месячная девочка утонула в ванной в Воротынском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Утром 19 июля в квартире дома в поселке Воротынец 21-летняя женщина поместила дочь в детскую ванночку с теплой водой и вышла из ванной комнаты, оставив ребенка без присмотра. Через несколько минут, когда она вернулась, девочка не подавала признаков жизни. «Скорая помощь» констатировала смерть.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде.
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Женский форум
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