6-месячная девочка утонула в ванной в Воротынском районе

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Утром 19 июля в квартире дома в поселке Воротынец 21-летняя женщина поместила дочь в детскую ванночку с теплой водой и вышла из ванной комнаты, оставив ребенка без присмотра. Через несколько минут, когда она вернулась, девочка не подавала признаков жизни. «Скорая помощь» констатировала смерть.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде.