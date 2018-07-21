В Воротынце полугодовалая девочка утонула в ванной

Уголовное дело возбудили против 21-летней жительницы Воротынского района из-за смерти ее ребенка. Молодая мать оставила шестимесячную дочь в ванной без присмотра, и та утонула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в минувший четверг, 19 июля, в квартире одного из домов в рабочем поселке Воротынец Нижегородской области. 21-летняя мать решила помыть свою полугодовалую девочку: поместила ее в специальную детскую ванночку и ушла. Ребенок остался без присмотра всего на несколько минут. Однако когда женщина вернулась в ванную, обнаружила, что дочь уже не дышит. Она сразу же вызвала медиков, и те констатировали смерть малышки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, мать до смерти заморила голодом собственную 14-летнюю дочь.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 трехлетняя девочка погибла, когда ее родители были увлечены футболом.