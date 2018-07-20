В Междуреченске 6-летняя девочка ушла из дома после ссоры с матерью

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился бывший муж 27-летней горожанки. Он рассказал, что их общая 6-летняя дочь сбежала из дома. На место выехала инспектор ПДН, которая выяснила, что 27-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина спровоцировала конфликт, после чего ребенок ушел. Сотрудница ПДН нашла девочку у одной из соседок. В отношении матери был составлен административный протокол, женщина выплатит штраф в размере 500 рублей.