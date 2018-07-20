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Когда в ЗАГСах начнут рассказывать родителям о мерах соцподдержки при регистрации ребёнка
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Когда в ЗАГСах начнут рассказывать родителям о мерах соцподдержки при регистрации ребёнка 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
20 июля в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» состоится круглый стол «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах соцподдержки при регистрации рождения ребёнка?»
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала и внесла в парламент законопроект, который обязывает ЗАГС и многофункциональные центры информировать молодых родителей о всех мерах социальной поддержки, на которую они могут рассчитывать при рождении ребёнка. Как показывает практика, многие молодые родители попросту не знают о положенных льготах и выплатах. Для этих целей законопроектом предусмотрена разработка индивидуальной памятки с информацией, которая будет вручаться новоиспечённым родителям при регистрации ребёнка в органах ЗАГС и МФЦ.
Участники дискуссии в пресс-центре «Парламентской газеты» ответят на вопросы:
— Какая информация будет находиться в памятке?
— Насколько она поможет в соблюдении прав молодых семей?
— С какими инициативами, направленными на защиту российских семей, планируют выступать парламентарии?
К участию в дискуссии приглашены:
— заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Андреевна Бондарь,
— первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Семенович Тумусов,
-руководитель Центра обеспечения гуманитарной и благотворительной помощи многодетным семьям Алена Андреевна Прохорова
— заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Александрович Чернышов.
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24,
e-mail:n.stukova@pnp.ru
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