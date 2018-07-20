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Поклонники Филиппа Киркорова беспокоятся за его детей
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Поклонники Филиппа Киркорова беспокоятся за его детей 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Публику смутило неудачное фото ребят, опубликованное в Instagram дочери артиста.
Пока известный певец Филипп Киркоров активно гастролирует со своим шоу, его сын Мартин и дочь Алла-Виктория отдыхают вместе с родными и друзьями в солнечной Греции. Яркие летние фото и видео в Instagram-аккаунтах детей, которые, как утверждает артист, ведет он сам, несколько дней радовали поклонников Филиппа. Однако один из снимков собрал множество взволнованных комментариев. На страницы Аллы-Виктории появилось фото, на котором дети певца и их друг сидят с серьезными, задумчивыми и даже немного грустными лицами.
Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova)
18 Июл 2018 в 12:07 PDT  «Почему детки такие грустные?», «Не грустите, малышня😍», «Они всегда грустные на фото 😢», «Устали от объектива, вот и все…», «Да что ж они такие унылые на всех фотографиях?», «А почему все грустные и у кого-то глазки вот-вот заплачут?», «Потому что без мамы», «Да надоело им перед камерой жить, пить, есть…», — можно прочесть в комментариях. Предположений, почему ребята так серьезно выглядят, было множество. Одни решили, что дети просто объелись, другие посчитали, что они в момент фото смотрели мультик, а кто-то решил, что Мартин и Алла-Виктория скучают по папе. Однако, узнать истинную причину такого настроения ребят вряд ли удастся. Филипп обычно не отвечает в комментариях на страницах детей в Instagram.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
24 Июн 2018 в 7:21 PDT  Напомним, сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Также у него есть старшая сестра Алла-Виктория, которая родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Имя матери детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.
Фото: Instagram@allavictoriyakirkorova
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