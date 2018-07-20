В Ленобласти двое рабочих спасли ребенка, выпавшего из окна (видео)

Двое дорожных рабочих в свой обеденный перерыв отдыхали на лавочке рядом с многоквартирным домом. Один из них увидел, что из окна четвертого этажа показались детские ноги: ребенок сидел на подоконнике и мог в любой момент выпасть.

Двое мужчин тут же бросились на помощь. Они расставили руки и приготовились поймать падающего ребенка. В следующее мгновение мальчик действительно полетел вниз (и это самый страшный момент видео). Мужчинам удалось его удержать. И хотя ребенок все-таки упал о землю, удар был смягчен. Травмы, которые получил малыш, оказались не смертельными и даже не очень серьезными. Сейчас с ним все хорошо: он отделался ушибами и испугом.

В день, когда произошло происшествие, мальчик находился в квартире с бабушкой и тетей. Его мама была в больнице с другим ребенком.

Редакция Chips Journal напоминает о том, что при наличии детей в доме окна должны быть всегда заблокированы. Родители и ближайшие родственники обязаны позаботиться о безопасности детей: даже в гостях у бабушки, если родители отправляют ребенка на несколько дней, на окнах должны стоять блокираторы. Кроме того, нужно помнить, что антимоскитная сетка не защищает от выпадения из окна: дети опираются на нее, чтобы лучше увидеть, что происходит на улице, и падают вниз.

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