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На домах Лефортова появятся предупреждающие листовки для родителей
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На домах Лефортова появятся предупреждающие листовки для родителей 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В жилом секторе района Лефортово в ближайшее время будут расклеены листовки, предупреждающие родителей о возможном падении детей из окон. Такую информацию предоставила заместитель главы управы района по работе с населением Ирина Осипова.
— Летом в Москве участились случаи, когда родители отвлекаются на бытовые дела, а в это время оставшиеся без присмотра дети выпадают из окон, оперевшись на москитную сетку. В связи с этим возле подъездов домов мы повесим специальные листовки, предупреждающие родителей об этой опасности, — отметила Осипова.
По ее словам, работа будет проведена специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. (мю)
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