На домах Лефортова появятся предупреждающие листовки для родителей

В жилом секторе района Лефортово в ближайшее время будут расклеены листовки, предупреждающие родителей о возможном падении детей из окон. Такую информацию предоставила заместитель главы управы района по работе с населением Ирина Осипова

— Летом в Москве участились случаи, когда родители отвлекаются на бытовые дела, а в это время оставшиеся без присмотра дети выпадают из окон, оперевшись на москитную сетку. В связи с этим возле подъездов домов мы повесим специальные листовки, предупреждающие родителей об этой опасности, — отметила Осипова.

По ее словам, работа будет проведена специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. (мю)