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В роддоме на Коптевском провели «День мам»
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В роддоме на Коптевском провели «День мам» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В роддоме, который действует при больнице им. Спасокукоцкого, провели день открытых дверей. Все желающие могли познакомиться с докторами, услышать лекции от доулы, юриста и психолога. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— В рамках «Дня мам» наши ведущие рассказали про особенности первого года жизни с новым членом семьи. Родители узнали, как наладить быт после появления малыша, как встроить ребенка в жизнь семьи и многое другое, — отметил представитель администрации.
Напомним, родильный дом при ГКБ им. Спасокукоцкого расположен по адресу Коптевский бульвар, д. 5. (мю)
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