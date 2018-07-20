В роддоме на Коптевском провели «День мам»

В роддоме, который действует при больнице им. Спасокукоцкого, провели день открытых дверей. Все желающие могли познакомиться с докторами, услышать лекции от доулы, юриста и психолога. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— В рамках «Дня мам» наши ведущие рассказали про особенности первого года жизни с новым членом семьи. Родители узнали, как наладить быт после появления малыша, как встроить ребенка в жизнь семьи и многое другое, — отметил представитель администрации.

Напомним, родильный дом при ГКБ им. Спасокукоцкого расположен по адресу Коптевский бульвар, д. 5. (мю)