Концепция детского образования, предложенная профессором Любимовым, революционна — Заремба

«Предложенная концепция по-новому смотрит на образование, где родители становятся полноценными участниками образовательного процесса. Без них данную концепцию не реализовать, потому что целый цикл каких-то мероприятий родитель должен проводить со своим ребенком дома самостоятельно еще на этапе подготовки к школе», — рассказал Александр Заремба.

По его словам, родители заинтересованы в том, чтобы дети были умными, образованными, готовыми к динамичной современной жизни. В рамках внедрения концепции следует предусмотреть для семей создание ресурсных центров.

«Статус у родителей абсолютно разный. Профессиональные компетенции, экономические и временные возможности отличаются. Есть малоимущие, многодетные, полные и неполные семьи. Однако, если в реальности воспитанием ребенка занимается один родитель, при этом ходит на работу, решает какие-то бытовые вопросы, то в рамках концепции ему будет сложно ежедневно уделять 2-3 часа времени ребенку. Для этого нужно создать ресурсные центры, в которых и бабушки, и дедушки, и братья, и сестры смогут зайти на онлайн-платформу и взять необходимую литературу, список рекомендованных мультиков, аудиокниг. Это позволит не только родителям, а практически всей семье включиться в образование друг друга. И вот это будет самым правильным подходом, где мы и детей готовим к образовательному процессу, и родители не будут чувствовать такой формат повинностью», — отметил председатель Городского совета отцов.