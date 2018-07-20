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Об эмпатии рассказали юным жителям Коптева
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Об эмпатии рассказали юным жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Для воспитанников центра социальной помощи семье и детям «Коптево» провели профилактическое занятие «Эмпатиум». Как пояснили организаторы, урок был направлен на развитие у детей сопереживания и сочувствия по отношению к другим людям.
— На занятии ребята познакомились с таким понятием как «эмпатия», посмотрели мультфильм «Храбрая сердцем», посвященный отношениям между детьми и родителями. После просмотра обсудили ошибки, совершаемые главными героями, последствия этих ошибок, а также подумали, за счет чего герои фильма смогли улучшить свои взаимоотношения, — рассказали в центре.
В конце беседы участники занятия рассказали истории из своей жизни, связанные с недопониманием других людей, вспомнили известные им способы налаживания и улучшения взаимоотношений. (ео)
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