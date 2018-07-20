Девочка свесила ноги с 12 этажа и напугала соседей в Ставрополе

Девочку в окне на 12 этаже одного из домов на юго-западе Ставрополя сняли на видео мобильные репортёры.

Жители соседнего дома испугались из-за шалостей ребёнка. Девочка сидела на подоконнике, свесив ноги из окна. Она смотрела по сторонам, высовывалась из окна и что-то кричала. Соседи решили, что ребёнок подвергает себя опасности, и призвали родителей следить за своим потомством.

Подписчики закрытого сообщества в Instagram поддержали бдительных соседей, но посоветовали впредь вызывать спасателей, а не писать в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что многие родители не могут позволить себе отдать ребёнка в платный лагерь.

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