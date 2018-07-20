Дети тонут, пока родители отдыхают: на Урале выросло число трагедий на воде

В Свердловской области этим летом увеличилось число несчастных случаев на воде: люди лезут в воду и тонут. По статистике МЧС , с начала года на водоёмах Среднего Урала погибли 23 человека, из них 13 детей. Это на 10 смертей больше, чем было в середине июля 2017-го.

И это только официальная статистика летальных исходов — в реальности историй, когда люди чудом спаслись, намного больше. Жаркие дни манят народ к воде, но дети часто предоставлены сами себе, а виноваты в этом во всех случаях взрослые.

Почему родители так невнимательны, в какой момент они совершают роковую ошибку и происходит трагедия? Об этом спорят на родительских форумах, обсуждая один из последних несчастных случаев, произошедших на базе «Белый парус» на берегу Сысертского пруда.

«Много людей с детьми, почти все с алкоголем. Часто дети бегают сами по себе, — пишет пользователь сайта U-mama черепаха я. — Семейная пара с ребенком возле нас шумно и громко обсуждала всё, что у них происходит. Мама вообще несколько раз уходила куда-то с пляжа, ребенок без всякого присмотра играл у воды. Обычные с виду люди. Потом к ним приехали друзья, и про малыша вообще забыли. Я его видела, как прямо у воды играл, но думала, что кто-то смотрит за ребенком. Когда папа кинулся искать, мы обошли пляж, но ребенка не было. Потом пацана каким-то чудом вытащил со дна добрый человек, чудом девушка откачала, но мальчик впал в кому».

«В Дегтярске купались на Ижбулате. Почти 80 процентов родителей с шашлыками и пивом, — рассказывает пользователь Рысёнок. — Да, озеро мелкое, но сколько детей купаются одни, а родня квасит на пляже. У меня муж весь издергался, кроме своих следили за чужими.

«Шесть лет — это уже вполне себе сознательный возраст, когда не обязательно за руку водить, — считает Maleficenta. — Научить в воду не лезть — да. Присматривать — да. Но вот отвлечься может каждый. Можно элементарно наклониться шнурок завязать, а ребенок уже куда-то не туда шагнул. Никто от этого не застрахован, к сожалению. Разные ситуации бывают. И ваши оханья — «ах, они с пивом», «ах, за ребенком не смотрят» — они бессмысленны и бесполезны».

«Хочется выпить — пей. Но стой ты рядом с ребенком, а не сиди на пляже вдалеке, разглядывая облака, — убеждена пользовательница Нинчик. — Даже немного выпивший человек способен выловить ребенка, если он рядом и под воду ушел. Чаще возникает ситуация, когда взрослые пьют, общаются, шашлыки жарят, а дети сами по себе».

Не купайтесь на необорудованных пляжах

По данным МЧС, трагедии случаются в местах, где официально проверенных оборудованных пляжей нет: на прудах, реках, в карьерах, где может быть особенно опасно. Так, в Новой Ляле девочки 8 и 10 лет погибли на глазах у отца.

— Они были не одни, их сопровождал отец, — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Зырянова . — Зашли в воду и утонули. Карьеры очень опасны: там огромная глубина, неизвестно, что может быть на дне, подземные источники, водовороты.

Другой случай, о котором рассказали спасатели, произошёл на одном из прудиков в черте Екатеринбурга. Три сестры пошли купаться. Старшая девочка 14 лет взяла малышку на руки и зашла в воду. А там оказалась яма. Девочка-подросток успела оттолкнуть к берегу сестрёнку, но сама не удержалась, утонула.

Не упускайте детей из виду

— Не позволяйте детям находиться без надзора у воды, — просят в МЧС. — Если дети совсем малыши и им хочется в воду, купите маленький надувной бассейн, поставьте у берега, налейте воды из той же речки — и пусть купаются там. С маленькими детьми — если уж заходить в воду, то только ноги помочить, не более того. Вода — всегда опасность. Мы не видим обвалы дна, посторонние предметы, не видим глубину.

Не совмещайте воду, спиртное и детей

Второй фактор, который приводит к трагедиям, — это спиртные напитки. Взрослые сами отвечают за свою жизнь, и если им нравится рисковать здоровьем, отправляясь в воду после употребления спиртного на жаре, — это их выбор. Но за детей взрослые ответственны по закону, и тут мнение спасателей однозначно. Если вы собираетесь отдыхать с шашлыками и пивом (тем более — чем-то покрепче), не берите с собой детей, оставьте их дома под присмотром других взрослых.

— Внимание ослабляется, — говорит Наталья Зырянова. — Дети чувствуют, что родители отвлеклись, расслабились и то, что было нельзя, теперь можно.

Нарукавники не спасут

Ребёнок может утонуть даже в наполовину наполненной ванне. Он гибнет не от того, что идёт ко дну, а от того, что внезапно наглотался воды. Жидкость попадает в дыхательные пути, и ребёнок задыхается.

Именно поэтому те средства, которые помогают малышу держаться на поверхности, отнюдь не защищают от трагедии.

— Надувные нарукавники и плавсредства не спасают, — утверждает Наталья Зырянова. — Ребенок точно так же может захлебнуться. Родители думают, что обезопасили малыша, дав ему надувной матрас, но это иллюзия. Они могут перевернуться, на них может отнести далеко от берега — сколько таких случаев было!

Идите в бассейн

Это профилактический совет. Понятно, что детей учить плавать надо — навык в жизни отнюдь не бесполезный. Но прежде чем выпускать ребёнка на большую воду, лучше обучить его в оборудованном месте, то есть в бассейне, где хороший инструктор сделает это быстро и грамотно. В том числе научит, как держать голову над поверхностью и не наглотаться воды.

Спасение утопающего

И напоследок — несколько советов, как действовать, если видишь, что кто-то тонет. Кстати, ошибка полагать, что люди равнодушно смотрят с берега, когда человек захлёбывается водой. Ежегодно среди обычных людей находятся смельчаки и спасатели. В конце года они получают награды на фестивале «Созвездие мужества» — подборку таких историй смотрите в наших репортажах.

1. Оцените ситуацию здраво. Быть героем хорошо, но надо понимать, что не каждому под силу вытащить человека из воды. Утопающий может и вас утянуть на дно. Подобный случай месяц назад был в Невьянске.

2. Присмотритесь — можно ли помочь человеку с берега, с пирса или с лодки. Поищите предметы, за которые он может зацепиться — весло, бревно, длинную палку.

3. Если не удаётся дотянуться до утопающего с берега, бросьте ему предмет на помощь. Спасательный круг, надувной матрас, даже пластиковую бутылку. Только прицельтесь так, чтобы не попасть человеку в голову. Бросайте рядом, чтобы течением предмет принесло поближе.

4. Если человек обессилел, теряет сознание и сам не может ухватиться за предмет, тогда надо вытаскивать самим. Но учтите, что только человек физически сильный, выносливый и хорошо плавающий способен это сделать. В любом случае на спасение лучше идти не в одиночку, чтобы другой смог подстраховать. Из подручных средств поможет и верёвка, которой можно обмотать пострадавшего, чтобы легче было вытащить его к берегу.

5. Звоните спасателям. В идеале сделать это нужно ещё раньше, разделившись: пока одни помогают вытащить человека, другие дозваниваются и вызывают помощь.

6. Грамотно привести человека в чувство, если наглотался воды и не дышит, могут медики. Поищите их на пляже — если людей много, наверняка есть кто-то, обладающий навыками первой помощи. Задача — вывести жидкость из лёгких. Для этого нужно очистить ротовую полость, перевернуть пострадавшего животом вниз, положив на своё колено, сделать несколько ударов между лопатками. Если не помогло, то нужно искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.