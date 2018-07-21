В ХМАО следователи начали проверку после падения ребенка из окна

Вечером 19 июля в городе Югорске с третьего этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, происшествие случилось, когда ребенок один находился в комнате с открытым окном, родители в это время были на кухне. Мальчик забрался на подоконник по стоящему рядом дивану, оперся на москитную сетку, которая не выдержала давления. По этому факту Югорским межрайонным следственным отделом проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика.

На Ямале сначала лета уже несколько детей выпали из окон многоквартирных домов. Последний случай произошел в Ноябрьске 16 июля. На улице 40 лет Победы с высоты первого этажа на бетон упал двухгодовалый ребенок. Он был доставлен бригадой скорой помощи в Центральную городскую больницу. На тот момент его травмы оценивались как тяжелые. Неделей ранее, 9 июля, в Надыме выпал из окна трехлетний малыш. На момент происшествия ребенок находился дома с дедушкой, который ненадолго отвлекся.

По статистике, чаще всего подобные несчастные случаи происходят в благополучных семьях. Для того, чтобы оказаться на подоконнике, детям не требуется много времени и порой достаточно пары минут без внимания родителей. Если вы с улицы заметили ребенка возле окна, в первую очередь надо незамедлительно звонить в полицию, не теряя бесценного времени.