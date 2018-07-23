В Югорске из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Несчастный случай произошел в Югорске. Двухлетний малыш выпал из окна 3 этажа. Он получил травмы и был госпитализирован.

Как предполагает следствие, ребенок находился один в комнате, пока его родители были на кухне. По дивану он залез на окно, которое было открыто, наклонился на москитную сетку и вывалился.

По данному факту Югорским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка. Следователи выясняют, все обстоятельства несчастного случая, а также в каких условиях проживал и воспитывался мальчик.

Отметим, что в летнее время дети часто становятся жертвами невнимательности родителей и выпадают из окон. Для того, чтобы избежать несчастного случая, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы. А также не оставлять детей без присмотра.