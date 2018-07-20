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Пьяная мать уронила сына-младенца, ребенок скончался
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Пьяная мать уронила сына-младенца, ребенок скончался 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Михайловке в Волгоградской области 31-летняя женщина подозревается в непреднамеренном убийстве своего сына — мать по пьяни уронила ребенка дома, когда переносила его на подушке из одной комнаты в другую.
Не придав значения травме, которую мальчик получил при падении, мать уложила его спать, а утром обнаружила его мертвым. Эксперты установили, что смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа, осложнившихся отёком головного мозга.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемая уже дала признательные показания. Расследование продолжается.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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