Пьяная мать уронила сына-младенца, ребенок скончался

В Михайловке в Волгоградской области 31-летняя женщина подозревается в непреднамеренном убийстве своего сына — мать по пьяни уронила ребенка дома, когда переносила его на подушке из одной комнаты в другую.

Не придав значения травме, которую мальчик получил при падении, мать уложила его спать, а утром обнаружила его мертвым. Эксперты установили, что смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа, осложнившихся отёком головного мозга.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемая уже дала признательные показания. Расследование продолжается.