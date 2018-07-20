Родители рассказали об отказе СК возбуждать дело против пристававшего к их ребёнку педофила 

Москвичка Светлана (имя изменено по её просьбе) рассказала радиостанции «Говорит Москва», что к её дочери приставал неизвестный, когда ребёнок возвращался домой после занятий в секции.
«На улице к ней подошёл незнакомый мужчина. Спросил который час, завязал разговор, завладел её вниманием и произвёл действия сексуального характера. Он обманом пригласил посидеть-поболтать на скамеечке, когда сели попросил «раздвинуть ножки», потом попросил обнять его и поцеловать, поцеловал сам, попав в область лица рядом со ртом. Потом просил сказать слова «пися», уточнял, знает ли она, что это такое. Ребёнку удалось сбежать».
Мать потерпевшей девочки рассказала, что она сразу же обратилась в полицию. Полицейские установили личность мужчины, но после опроса отпустили.
«Как потом выяснилось, он пошёл дальше и стал приставать к девочкам на троллейбусной остановке, невзирая на то, что вокруг были ещё люди. Сразу же, как ребёнок пришёл и рассказал, что к ней «приставал маньяк», мы обратились в полицию. Полиции удалось установить личность мужчины, им оказался москвич 32 лет, Игорь С. Он дал письменное объяснение, где было указано, что «когда он выпьет, ему всё равно, с кем заниматься сексом». Прямо в полиции так и написал. Факт общения с ребёнком признал, всё сошлось. «Дядю Игоря», как он называет себя перед детьми, отпустили домой».
По словам Светланы, инспектор по делам несовершеннолетних районного отделения полиции, передал материалы Следственный комитет, однако следователь СК, который их рассматривал, повода для проверки не нашёл и вернул материалы обратно в полицию.
«Мы с ребёнком пришли и во второй раз написали заявление 18 мая. Согласно журналу полиции, 21 мая оно было отправлено опять в СК на Ленинский, 43. Но в СК заявили, что материалы ни в этот день, ни после к ним не поступали. Это выяснилось случайно, когда мы обратились в полицию и СК, чтобы узнать, было ли возбуждено дело. Оказалось, что нет, а материалы исчезли. В журнале принятых заявлений этих материалов нет и теперь их вообще нигде нет».
Светлана рассказала, что она обнаружила в социальных сетях несколько профилей заподозренного в педофилии Игоря С. По её утверждению, активность на этих страницах указывает на его давний интерес к несовершеннолетним девочкам.
«Профилей несколько и в некоторых он указывает возраст на 10 лет меньший. Видно, что он уже давно интересуется не достигшими половой зрелости девочками. В «Одноклассниках» до июня 2017 года миллионы лайков детям».
Мать потерпевшей девочки отметила, что уже подала жалобы на действия следователя и потерю материалов в приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина и в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.