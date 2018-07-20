Родители рассказали об отказе СК возбуждать дело против пристававшего к их ребёнку педофила

Москвичка Светлана (имя изменено по её просьбе) рассказала радиостанции «Говорит Москва» , что к её дочери приставал неизвестный, когда ребёнок возвращался домой после занятий в секции.

«На улице к ней подошёл незнакомый мужчина. Спросил который час, завязал разговор, завладел её вниманием и произвёл действия сексуального характера. Он обманом пригласил посидеть-поболтать на скамеечке, когда сели попросил «раздвинуть ножки», потом попросил обнять его и поцеловать, поцеловал сам, попав в область лица рядом со ртом. Потом просил сказать слова «пися», уточнял, знает ли она, что это такое. Ребёнку удалось сбежать».

Мать потерпевшей девочки рассказала, что она сразу же обратилась в полицию. Полицейские установили личность мужчины, но после опроса отпустили.

«Как потом выяснилось, он пошёл дальше и стал приставать к девочкам на троллейбусной остановке, невзирая на то, что вокруг были ещё люди. Сразу же, как ребёнок пришёл и рассказал, что к ней «приставал маньяк», мы обратились в полицию. Полиции удалось установить личность мужчины, им оказался москвич 32 лет, Игорь С. Он дал письменное объяснение, где было указано, что «когда он выпьет, ему всё равно, с кем заниматься сексом». Прямо в полиции так и написал. Факт общения с ребёнком признал, всё сошлось. «Дядю Игоря», как он называет себя перед детьми, отпустили домой».

По словам Светланы, инспектор по делам несовершеннолетних районного отделения полиции, передал материалы Следственный комитет , однако следователь СК, который их рассматривал, повода для проверки не нашёл и вернул материалы обратно в полицию.

«Мы с ребёнком пришли и во второй раз написали заявление 18 мая. Согласно журналу полиции, 21 мая оно было отправлено опять в СК на Ленинский, 43. Но в СК заявили, что материалы ни в этот день, ни после к ним не поступали. Это выяснилось случайно, когда мы обратились в полицию и СК, чтобы узнать, было ли возбуждено дело. Оказалось, что нет, а материалы исчезли. В журнале принятых заявлений этих материалов нет и теперь их вообще нигде нет».

Светлана рассказала, что она обнаружила в социальных сетях несколько профилей заподозренного в педофилии Игоря С. По её утверждению, активность на этих страницах указывает на его давний интерес к несовершеннолетним девочкам.

«Профилей несколько и в некоторых он указывает возраст на 10 лет меньший. Видно, что он уже давно интересуется не достигшими половой зрелости девочками. В «Одноклассниках» до июня 2017 года миллионы лайков детям».