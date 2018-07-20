Мамин опыт: мой ребенок виноват в смерти животного

Котёнок-альпинист

Нашу кошку Кусю мы завели, когда младшему было три года. Поначалу были уверены, что это кот и потому назвали Кузей. Ну а с появлением явных половых различий — переименовали.

Котёнок рос шустрым и бойким, но ещё больше «шустрил» мой сын, который периодически хватал его, затаскивал на самые высокие места (например, верхний ярус двухъярусной кровати) и смотрел, как тот будет оттуда слезать. Если животное медлило, легонько подталкивал к краю и внимательно следил, как оно летит вниз и шмякается о пол. Все разговоры, наказания, ругань были бесполезны: котёнок осваивал всё новые высоты.

Через пару месяцев после приобретения животного мы с мужем пришли к выводам:

Ребёнок ещё слишком мал для того, чтобы иметь домашнего питомца; Трудности кошек закаляют, потому что пятимесячное животное с таким «учителем» научилась с лёгкостью лазить по шведской стенке и карнизу.

Через год, казалось, кошке уже было всё нипочём, и мы с облегчением вздохнули. Но самое страшное было впереди.

Взгляд сверху

Научившись экстремальным трюкам, кошка начала интересоваться улицей. На окнах балконов у нас стояли замки, позволяющие приоткрыть окно сантиметров на 10-15, не больше. Но Кусе этого хватало, чтобы вылезти наружу. Об антимоскитных сетках мы тогда мало заботились. Пару раз я с ужасом заставала кошку, стоящую на карнизе за окном, были мысли установить сетки, но она спокойно возвращалась назад, и я выдыхала, позабыв об этой идее.

О том, что это было моей непоправимой ошибкой, я подумала, когда услышала крик старшего ребёнка: «Он скинул её! Сунул руку в щель и толкнул!». Старшего трясло, а младший сидел в сторонке с отстранённым видом, словно это его и не касалось. Я оставила детей дома, а сама помчалась вниз. Ещё в лифте думала, дело плохо, восьмой этаж всё же. Утешало одно — кошки обычно живучие.

Я нашла её сидящую под кустом. Она была в шоке, но дышала и с испугом озиралась. В ветеринарной клинике кошке сделали укол и заявили, если внутреннего кровотечения нет, выживет. Если есть, увы.

Всю ночь я бегала к кошке — та сидела в углу и испуганно озиралась. А днём она умерла.

Что сказать?

Идя за детьми в сад, я читала интернет и всё думала, что сказать? Везде было написано про то, что надо говорить правду, и ребёнок должен принять смерть близкого друга. Но я ещё утром видела, как косо смотрит старший на младшего, и опасалась обвинений. Младший же вёл себя как ни в чём не бывало, и я не понимала, что творилось в его голове. Помогла определиться с решением моя начальница, которая сказала, психику детей надо жалеть, и правда тут ни к чему.

Я солгала. Сказала, кошку отвезли в больницу, ей стало легче, и она оттуда сбежала. Я видела, как старший ребёнок переживал и всюду на улице искал кошку, но я понимала, так будет лучше. Он не стал на эмоциях обвинять брата.

Я не жалею об этом до сих пор, потому что через год прорвало младшего: он вдруг стал говорить, что знает, что Куся умерла, и что это он её убил.

Выводы

Прошло уже много лет. Я в итоге сказала правду. Мы сто раз переговорили с младшим сыном о том, что он ни в чём не виноват. Он успокоился. А для себя я сделала выводы:

Животное надо заводить тогда, когда все дети готовы его принять: любить, ухаживать, а не мучить.

Дом должен быть защищен и предусмотрен для домашних животных.

Ложь — это не всегда плохо. Такие детские травмы, как смерть питомца, очень тяжело вылечиваются. А если ребёнок чувствует вину, то тяжелее стократ.

Теперь в моей квартире всегда есть москитные сетки, правда, животных больше не держим. Впрочем, возможно, всё впереди!