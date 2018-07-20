5 причин, почему бессмысленно и вредно приучать ребенка к горшку

@mama_cyprus5 причин, почему бессмысленно и вредно приучать ребенка к горшку1 Вред психике

Процесс приучения к горшку неразрывно связан с похвалой. Но нередки случаи, когда даже 5-летний малыш может услышать после похода в туалет: «Молодец, как здорово ты сходил!». По мнению специалистов, хвалить ребенка просто так, когда он не сделал ничего особенного (в том числе и за физиологические процессы), не только не полезно, но даже вредно. Ведь повзрослев, он будет искать награды в виде похвалы у начальника, супруга, бабушки, которую перевел через дорогу. И никак не сможет самостоятельно правильно оценивать свои поступки и делать что-то не ради признания, а ради собственного удовлетворения.

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2 Трата времени

Некоторые мамы начинают высаживать ребенка с рождения. Кто-то покупает горшок к году и начинает осваивать предложенные в интернете техники. Но на самом деле современные психологи единогласны: даже если не делать ничего, ребенок сам в один день начнет ходить на горшок около 1,5 лет. Все дело в том, что к этому периоду созревает связь «мозг-мочевой пузырь». Малыш начинает замирать перед тем, как совершить это действие. Вот тогда-то и стоит показать ему, для чего предназначен горшок. Так стоит ли тратить время и силы даром, мучая себя и малыша?

3 Самоутверждение за счет ребенка

Во сколько малыш впервые сядет, заговорит, пойдет и освоит горшок, — эти вопросы волнуют даже самых мудрых мам. А если к этому еще и добавляется соревнование с подругой, у которой ребенок уже ходит на горшок, то психика начинает сдавать. И неудивительно, что в один момент приучение к горшку может превратиться в гонку за временем, которая малышу совершенно не нужна. Такими мамами движет желание быть самой лучшей мамой, усиленное неудовлетворенностью и тревогой: «А смогу ли я ею стать?». И, конечно же, все это напряжение транслируется на ребенка, который может в один момент просто начать ходить за диван, а не в тот самый ненавистный для него горшок.

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4 Лишение ребенка контакта с собственным телом

Ребенок, чья мама, лишь заметив беспокойство на его лице, старается тут же помочь ему справить нужду, на самом деле лишается очень важного опыта — ощущений собственного тела. Он не может распознать сигналы, подаваемые ему телом, потому что мама пытается словить их за него. Внедряясь в этот процесс, мама совсем не помогает ребенку, а наоборот, делает его зависимым от себя и приучает к тому, что физиологические отправления будут нуждаться в «особых условиях».

5 Опасность для здоровья

Одна из самых распространенных методик приучения к горшку — метод 10 ползунков. В нем говорится, что если ребенок сходил в штаны, ни в коем случае не стоит спешить их снимать, а наоборот, оставить ребенка в мокром на полчаса, чтобы он понял, что ему некомфортно. Метод этот, мало того, что не человеческий, так как может привести к тяжким последствиям для здоровья и репродуктивной системы в будущем (особенно если приучение происходит осенью и зимой), так он еще и не даст того результата, который ожидается. Единственное, что такие образом можно сформировать — привычку ходить в мокрых штанах, которая потом может привести к тому, что он будет не так аккуратен в жизни, как хотелось бы.

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